"장윤주가 원룸 살길 바랐나" 런던 이주 후 '럭셔리 집' 공개에 불편한 시선

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 장윤주가 영국 런던으로 이주한 가운데, 공개된 집을 두고 불편한 시선이 이어졌다.

최근 장윤주의 유튜브 채널에서는 '외식 0끼 집밥 3끼. 윤쥬르네 가족이 영국에서 집밥 해먹는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

남편의 학업을 위해 영국 생활을 시작한 장윤주는 밥솥까지 챙겨와 음식을 해먹으며 생활비 아끼기에 도전했다. 넓은 주방에서 오믈렛, 토스트 등 여러 음식을 해먹은 장윤주는 삼겹살까지 사서 구워 먹었다. 장윤주는 "이게 만 원도 안 한다"며 "저희가 한국 음식 먹고 싶을 때 삼겹살에 된장, 쌈장을 먹는다"고 만족했다.

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영상 설명란을 통해서도 장윤주는 "런던은 생각보다 식재료 가격도 괜찮고, 종류도 다양하고 신선하더라"라며 "함께 준비하고 함께 먹는 것. 일상의 행복은 이런 소소한 순간에 있는 거 같다"며 런던 생활에 만족했다.

하지만 일부 네티즌들의 관심은 장윤주가 런던에서 지내는 집으로 향했다. 넓은 주방과 테라스를 갖춘 집이 공개되자 런던의 높은 집값을 언급하며 장윤주의 주거 환경을 바라보는 시선이 나왔다. 생활비를 아끼기 위해 직접 요리해 먹는 일상을 공개했지만, 정작 집의 규모와 생활 수준에 관심이 쏠린 것이다.

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이에 유명인의 생활을 바라보는 일부 네티즌들의 시선이 지나치다는 지적도 나왔다. 대한민국 대표 모델 중 한 명으로 오랜 시간 활동해온 장윤주인만큼 이들이 넓은 집에서 생활하는 것을 두고 굳이 부정적인 반응을 보일 이유가 있느냐는 취지다.

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한 네티즌은 "댓글들 기괴한 거 많다. 장윤주 씨가 데뷔가 언제고 배우자 분도 사업가셨는데 그럼 원룸에서 살거라 생각한 건지"라며 "시대가 좋아져서 나와 벌이가 다른 사람, 유명인의 삶도 낱낱이 들여다봐서 좋은 거지 본인들처럼 직장인이 아니어서, 본인들보다 좋은 집에 살면 걱정할 필요가 없다는 기괴한 댓글을 굳이 쓸 필요가 있는지...2030 원룸에 힘들게 사는 유튜브 브이로그 채널도 많으니 그걸 보면서 본인과 같은 위치에 사는 사람이 많다는 걸 보며 위안 받으시길"이라고 일침을 가했다. 또 다른 네티즌들도 "한국에서 톱모델인데 저 정도 집은 구해야 한다", "한국 톱모델로 성공한 사람인데 당연히 그에 맞는 집에 사는 거다.. 평범한 원룸에서 아등바등 살 걸 생각하는 건지 댓글들 기괴하다" 등의 반응을 보탰다.

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한편, 장윤주는 지난해 12월 남편 정승민이 런던 대학원 석사 과정에 합격하면서 학업을 위해 런던으로 이주했다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com