이동건·조윤희 딸 로아, 비주얼 남다른데..이마 반창고 무슨 일

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조윤희가 딸 로아와 함께한 일본 여행 근황을 공개했다.

조윤희는 11일 일본 나고야에서 딸 로아와 여행을 즐기며 찍은 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 나고야 곳곳을 누비며 특별한 추억을 쌓고 있는 조윤희와 로아의 모습이 담겼다. 여행지에서 나란히 사진을 남긴 모녀의 다정한 분위기가 훈훈함을 자아낸다.

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특히 9살이 된 로아는 성장할수록 엄마 조윤희를 쏙 빼닮은 외모로 눈길을 끌었다. 또렷한 이목구비와 작은 얼굴은 물론, 길쭉한 팔다리와 남다른 비율까지 돋보여 감탄을 안겼다.

다만 로아의 이마에 상처가 난 듯 반창고가 붙어 있어 눈길을 끌기도 했다. 이를 본 랜선 이모들은 "괜찮은 거냐"며 걱정 어린 반응을 보였다.

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배우 황정음도 해당 게시물에 "아 예뽀♥"라는 댓글을 남기며 모녀를 향한 애정을 드러냈다.

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한편 조윤희는 2017년 이동건과 결혼해 딸 로아를 뒀으나 2020년 이혼했다. 조윤희는 2021년 방송된 JTBC 예능 '용감한 솔로 육아-내가 키운다'를 통해 로아와의 일상을 공개한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com