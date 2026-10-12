'슬의생' 안정원 어디 갔나…유연석, '라이어'서 속내 알 수 없는 의사 변신

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 유연석이 다정함과 냉정함을 넘나드는 미스터리한 의사로 변신해 '라이어'에서 진실과 거짓 사이 아슬아슬한 줄타기를 펼친다.

오는 10월 30일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 이야기를 그린 고밀도 심리 스릴러이다.

배우 유연석(민준호)은 극 중 남자 주인공 민준호 역을 맡아 다정함과 냉정함을 넘나들며 몰입도 높은 열연을 펼칠 전망이다.

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유연석은 그동안 로맨스, 휴먼, 스릴러 등 다양한 장르를 넘나들며 작품 속 캐릭터에 완벽하게 녹아들어 대중의 사랑을 받아왔다. 특히 '스릴러' 장르 속 유연석은 선과 악의 경계에 선 듯 유니크한 눈빛, 강렬한 흡인력의 연기력으로 몰입감을 높이며 호평을 받았다.

대표적인 예가 2024년 방송된 MBC 드라마 '지금 거신 전화는'이다. 이에 유연석이 또 한 번 스릴러 드라마 '라이어'에서 보여줄 활약에 기대가 더욱 뜨겁다.

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유연석은 '라이어'를 선택한 이유와 자신이 연기한 민준호 캐릭터, 작품의 매력에 대해 직접 설명했다.

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'라이어' 출연을 결정한 이유로는 "한 사건을 두고 서로 다른 말이 충돌하면서 우리가 무엇을 근거로 누군가를 믿거나 의심하게 되는지를 집요하게 따라가는 이야기라는 점이 흥미로웠다. 단순히 진실을 맞히는 데서 그치지 않고, 사람의 말과 이미지가 신뢰를 만들어내는 과정을 보여준다는 점도 인상적이었다. 그 중심에 있는 민준호라는 인물을 배우로서 섬세하게 표현해 보고 싶었다"라고 설명했다.

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자신이 연기한 민준호에 대해서는 "민준호는 유능한 의사이자 다정한 아버지로 주변 사람들에게 많은 신뢰를 받고 있는 인물이다. 부드럽고 친절한 태도를 지녔지만 좀처럼 속내를 드러내지 않아 어떤 상황에서도 그의 감정과 의도를 쉽게 읽기 어렵다. 배우로서는 그가 과연 무슨 생각을 하고 있는지, 어떤 모습이 진짜인지 쉽게 단정할 수 없는 민준호의 모호함이 가장 큰 매력으로 다가왔다"라고 말했다.

특히 유연석은 tvN '슬기로운 의사생활' 시리즈에서 소아외과 교수 안정원 역을 맡아 따뜻하고 다정한 의사의 모습을 그려내며 시청자들의 사랑을 받았다.

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환자와 보호자를 세심하게 배려하는 모습으로 깊은 인상을 남겼던 그가 이번 '라이어'에서는 속내를 쉽게 드러내지 않는 의사 민준호로 변신한다는 점에서 어떤 연기 변주를 보여줄지 관심이 쏠린다.

MBC 새 금토드라마 '라이어'는 10월 30일 금요일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com