소속사 대표가 대신 고개 숙였다..데뷔 8개월차 아이돌 부적절 언행에 "지도 부족, 죄송"[공식](전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 체이서 렌이 팬 소통 유료 플랫폼에서 부적절한 언행으로 논란을 빚은 가운데, 소속사 대표가 직접 사과하며 재발 방지를 약속했다.

12일 그룹 체이서의 소속사 하울링엔터테인먼트 대표 고윤영은 공식 입장을 통해 "먼저 이번 렌의 언행으로 상처받으시고 실망하셨을 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "아티스트가 팬 여러분께 전하는 말과 행동에는 그만큼의 책임이 따른다는 점을 저희 회사 역시 무겁게 받아들이고 있다"며 "그럼에도 불구하고 이러한 일이 발생한 것에 대해 회사의 관리와 지도 또한 부족한 부분이 있다고 생각한다"고 밝혔다. 아티스트 개인의 언행을 넘어 소속사 차원의 관리와 지도에도 미흡한 점이 있었음을 인정한 것이다.

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그러면서 "무엇보다 렌을 믿고 응원해주신 팬 여러분께 실망을 드렸다는 점에 대해 송구스럽게 생각한다"며 "이번 일을 계기로 아티스트 언행과 팬 여러분과의 소통 전반을 더욱 세심하게 살피고, 같은 일이 반복되지 않도록 교육과 관리에 최선을 다하겠다"고 약속했다.

끝으로 고 대표는 "말뿐인 사과에 그치지 않고, 앞으로의 모습으로 신뢰를 회복할 수 있도록 노력하겠다. 다시 한번 상처받으신 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 거듭 사과했다.

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앞서 렌은 팬들과 소통하는 유료 플랫폼에서 부적절한 언행을 보여 논란의 중심에 섰다. 팬들과 직접 메시지를 주고받는 과정에서 감정적인 반응을 보이며 팬들에게 상처를 줬다는 지적이 제기된 것.

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당시 한 팬은 플랫폼에 접속한 렌에게 "나 계속 기다렸다"며 아쉬운 마음을 표현했다. 이에 렌은 퇴근 후 바로 접속했다는 취지로 이야기하면서 "아 어쩌라고 왜 나한테 뭐라 해. 자꾸 짜증 나게"라고 답한 것으로 전해졌다.

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팬과의 친밀한 소통을 위해 마련된 공간에서 나온 발언인 만큼, 이를 접한 팬들 사이에서는 실망스럽다는 반응이 이어졌다. 특히 유료 플랫폼을 통해 아티스트와 소통하며 응원을 보내온 팬에게 감정적으로 대응한 것은 적절하지 않았다는 비판이 나왔다.

이번 논란과 관련해 소속사 대표가 직접 사과하고 관리 책임까지 인정하면서 향후 렌의 대응에도 관심이 쏠리고 있다. 소속사가 재발 방지를 약속한 가운데, 팬들의 실망을 해소하고 무너진 신뢰를 회복할 수 있을지 주목된다.

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한편 렌이 속한 5인조 그룹 채이서는 지난 2월 싱글 앨범 'Sweet Like Sugar'을 통해 데뷔했다.

다음은 고윤영 대표 글 전문

안녕하세요. 하울링엔터테인먼트 고윤영 대표입니다.

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먼저 이번 렌의 언행으로 인해 상처받으시고 실망하셨을 팬 여러분께 진심으로 사과드립니다.

아티스트가 팬 여러분께 전하는 말과 행동에는 그만큼의 책임이 따른다는 점을 저희 회사 역시 무겁게 받아들이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 일이 발생한 것에 대해 회사의 관리와 지도 또한 부족했던 부분이 있다고 생각합니다.

무엇보다 렌을 믿고 응원해 주신 팬 여러분께 실망을 드렸다는 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

이번 일을 계기로 아티스트의 언행과 팬 여러분과의 소통 전반을 더욱 세심하게 살피고, 같은 일이 반복되지 않도록 교육과 관리에 최선을 다하겠습니다. 말뿐인 사과에 그치지 않고, 앞으로의 모습으로 신뢰를 회복할 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 상처받으신 팬 여러분께 진심으로 사과드립니다.

감사합니다.