양세종, 日 팬미팅 성료…"행복한 하루" 애틋 소감

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 양세종이 일본 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.

양세종은 10일 일본 도쿄에서 팬미팅 '미드나잇 레터'를 개최했다. 양세종의 일본 팬미팅은 약 1년여만의 일이다.

너드커넥션의 '좋은 밤 좋은 꿈'을 부르며 팬미팅의 포문을 연 양세종은 최근 종영한 tvN '오싹한 연애'에 대한 이야기는 물론 다양한 토크로 팬들에게 근황을 전했다.

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또 팬들이 사전에 보내온 미션을 직접 수행하는 '미드나잇 미션'과 팬들의 질문에 답하는 '미드나잇 메일박스', 팬들과 함께 하는 게임 코너 '미드나잇 파티' 등 팬 참여형 프로그램을 통해 팬들과 가까이 호흡하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

김광석 '거리에서'를 부르며 팬미팅을 마무리한 양세종은 "1년이라는 시간이 흘렀음에도 변함없이 보내주시는 큰 사랑과 감사함으로 에너지를 듬뿍 받은 하루였다. 새로운 작품으로 여러분들께 또 찾아올테니 그때까지 건강하시고, 행복하셨으면 좋겠습니다. 저는 정말 행복한 날이었습니다. 행복하게 만들어 주셔서 감사드립니다"라고 전했다.

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양세종은 현재 차기작을 검토 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com