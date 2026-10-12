이수근 아내, 골절 통증 호소 후 결국 깁스…목발 짚은 안타까운 근황

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이수근의 아내 박지연이 다리 부상에도 목발을 짚고 강예원의 화장품 브랜드 박람회를 찾는 의리를 보였다.

강예원은 지난 11일 자신의 SNS를 통해 "힘든 몸으로 달려와 줘서 고맙다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 강예원이 최근 론칭한 화장품 브랜드 박람회를 찾은 박지연 씨의 모습이 담겨있다.

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이때 박지연 씨는 한쪽 발에 깁스를 한 채 양손에 목발을 짚고 조심스럽게 이동하고 있어 눈길을 끌었다.

다리가 불편한 상황에서도 자신을 위해 박람회장을 찾은 박지연의 모습에 강예원은 놀라움과 고마움을 감추지 못했다. 강예원은 박지연에게 "이러고 올 일이냐. 일부러 초대 안 했는데"라며 걱정스러운 마음을 드러냈다. 이어 "다리도 불편한데 깜짝 놀랐다. 정말 고맙다"라며 미안하면서도 고마운 마음을 전했다.

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앞서 박지연은 지난 8일 SNS를 통해 골절 부위의 심한 통증으로 힘든 시간을 보내고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 "뼈 부러진 곳이 통풍처럼 나흘 동안 아파서 밤새 울면서 지샜다"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

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한편, 박지연은 개그맨 이수근과 2008년 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다. 박지연은 지난 2011년 둘째 아들 임신 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겨 친정아버지로부터 신장을 이식받았다. 하지만 이식된 신장이 제대로 자리 잡지 못해 현재까지 투석 치료를 받다 2021년 재이식을 위해 뇌사자 대기자 명단에 이름을 올렸다.

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이후 친오빠가 신장 기증자로 나서며 박지연은 지난해 8월 신장 재이식 수술을 받았다.

anjee85@sportschosun.com