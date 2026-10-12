'실낙원' 배현성 "대사가 많진 않았지만…세한 눈빛 장착+묘한 공기 만들어"

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배현성이 영화 '실낙원'에서 류선우를 연기하기 위해 중점을 둔 부분을 이야기했다.

배현성은 12일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 언론·배급 시사회에서 "엄마(김현주)가 나타날 때마다 묘한 공기를 만들려고 했다"고 전했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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배현성은 9년 만에 돌아온 낯선 아들 류선우 역을 맡았다. 그는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "대사가 많진 않았지만, 선우를 연기하고 준비하면서 대사로 표현하는 것보다 세한 눈빛을 보여드리고자 했다. 또 엄마가 나타날 때마다 묘한 공기를 만들려고 했다. 일부러 행동을 느리게 하면서 엄마의 주의를 끌려고 했다"고 설명했다.

이에 김현주는 "현실적으로 14일 만에 촬영을 끝냈기 때문에, 각자 캐릭터에 집중하는 시간이 필요로 했다"며 "영화를 보시면 아시겠지만, 저희가 밀접한 관계는 아니었기 때문에 오히려 촬영이 끝나고 나서 친해졌다. 배현성도 쉽지 않은 캐릭터를 연기했기 때문에 현장에서도 그런 관계를 유지하려고 노력했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com