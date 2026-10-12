'실낙원' 김현주 "촬영 기간 짧아서 몰입도 올라가…진정성 갖고 연기해"

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 김현주가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김현주가 영화 '실낙원' 촬영을 마친 후 느낀 점을 털어놨다.

김현주는 12일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 언론·배급 시사회에서 "만약 촬영기간이 길었다면 촬영을 즐겁게 하지 못했을 것 같다"며 "정신적으로 피해가 있었을 것 같다"라고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영을 연기했다. 그는 "만약 촬영기간이 길었다면, 즐겁게 하지 못했을 것 같다. 정신적으로 피해가 있었을 것 같다. 워낙 촬영 시간이 짧았어서 몰입해서 집중도 있게 촬영을 마쳤다"고 밝혔다.

이어 캐릭터를 구축해 나가는 과정에 대해서도 "보통 연기할 때 어떤 의도를 갖고 임했는지 질문을 많이 받는데, 제가 딜레마에 빠지지 않았던 이유가 있다. 처음 시나리오를 읽고 류소영이란 인물의 키워드를 머릿속에 넣었기 때문에 그 감정일 수밖에 없었다. 그냥 제가 느낀 그대로를 표현하는 거지 문제점은 없었다. 다만 류소영의 심리를 따라가는 게 전부이다 보니 진정성을 가지고 연기를 하려고 했다"고 전했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com