'실낙원' 연상호 감독 "토론토 이어 부산까지…우리 주 무대는 역시 사우스 코리아!"

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 연상호 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독이 영화 '실낙원'으로 국내외 유수의 영화제에서 관객들과 만난 소감을 전했다.

연상호 감독은 12일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 언론·배급 시사회에서 "토론토국제영화제에서 좋은 반응을 얻고 왔고, 부산국제영화제에서도 관객 분들과 GV를 하고 왔다"라고 했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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연 감독은 지난해 '얼굴'에 이어 올해 '실낙원'까지 2년 연속 토론토국제영화제에 공식 초청됐다. 올 상반기 '군체'로 제79회 칸 영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청되며 한 해 동안 칸과 토론토에 나란히 서는 기록을 세웠다. 또한 토론토에 이어 이번 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 부문에 공식 초청되며 국내외 평단과 관객들의 뜨거운 관심을 입증하기도 했다.

이에 연 감독은 "토론토국제영화제에서 좋은 반응을 얻고 왔다. 외신 기자님들과 만났을 때 깊이 있게 영화에 대해 질문을 해주셔서 큰 감동을 느꼈다. 이후 부산국제영화제에서 관객 분들과 GV를 하면서 '우리의 주 무대는 역시 사우스 코리아'라고 느꼈다"면서 "국내 개봉 이후 관객 분들에게 작품을 선보이는 걸 기대하고 있다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com