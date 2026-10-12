강애리자 "재혼한 남편, 췌장암 말기로 6개월 시한부 선고…항암치료만 43번" ('아픈 사이')

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[스포츠조선 이우주 기자] '당신이 아픈 사이' 강애리자가 남편이 췌장암 말기로 시한부 판정을 받았던 때를 떠올렸다.

11일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에서는 강애리자의 간병기가 공개됐다.

강애리자는 남편이 췌장암 말기 판정을 받았던 때를 떠올리며 "등이 아프다 그러고 화장실도 못 가겠고 뭘 먹어도 쓰다 하더라. 저는 가벼운 마음으로 동네 병원에 갔는데 췌장암 말기인 거 같다고 했다"고 밝혔다. 종양 크기는 무려 7.6cm였다고. 강애리자는 "십이지장, 폐, 간 여러 곳에 암이 전이된 상태라 큰 병원에 가라더라. 그 얘기를 듣고 하늘이 무너졌다. 2~3일 동안 평생 운 것보다 더 많이 울었다"고 털어놨다.

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이에 6개월 시한부 선고까지 받았던 남편. 남편은 "영화에서나 듣는 얘기지 제가 들을 거라곤 상상도 못했다. 6개월 남았다 하니까 무섭기도 하고 화도 나고 슬프기도 했다. 덤덤한 척했지만 눈물을 참을 수가 없어서 많이 울었다"고 밝혔다.

강애리자는 "남편을 이대로 보낼 순 없었다. 꼭꼭 씹어 삼켜서라도 꼭 살려주겠다 했다"며 "사실 종양도 크고 전이가 심해서 수술, 항암을 할 수 없는 상황이었다. 근데 주치의 선생님이 지푸라기라도 잡아보자 해서 항암치료를 권해서 무작정 시작했다"고 밝혔다.

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하지만 남편은 항암 부작용 탓에 음식을 먹는 것조차 힘겨워했다. 강애리자는 "항암치료를 시작하면서 심한 구토 때문에 저혈당 쇼크로 쓰러지고 아무것도 못 먹어 걷지도 못할 정도였다. 이러다 못 먹어서 죽을 수도 있겠다는 생각도 들더라"라며 "하루에 3000~3500kcal를 먹여보자 해서 남편이 먹을 수 있는 음식을 찾기로 했다. 근데 어느날 수박이 먹고 싶다더라. 수박을 그해 여름에 50~60통을 먹었다. 시원한 건 먹을 수 있으니까 냉면, 콩국수, 메밀국수 같은 것만 찾더라. 제가 매일 요리를 해서 그걸 먹였다. 하루에 8끼를 나눠서 먹였다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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힘겨운 항암 치료와 강애리자의 노력 끝에 종양 크기를 줄이는데 성공한 남편. 강애리자는 "31차까지 했더니 종양 크기가 7.6cm에서 0.2mm까지 줄었다. 그 후에 수술을 받고 12번의 추가 항암치료를 하고 몸 속에 암세포가 아무것도 없다 해서 졸업을 시켜주더라"라고 밝혀 박수를 받았다.

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wjlee@sportschosun.com