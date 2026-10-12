연상호 감독 "母가 연습장에 쓴 글로 출발한 '실낙원', 세 편 중 한 편만 샀다" 웃음

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성, 김현주, 연상호 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독이 영화 '실낙원'을 연출하게 된 계기를 전했다.

연상호 감독은 12일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 언론·배급 시사회에서 "이 작품은 어머니가 연습장에 쓴 글에서 출발한 작품"이라고 "세 편 중 한 편만 제가 구매했다"고 전했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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'실낙원'은 연 감독의 어머니가 쓴 글에서 출발한 작품이다. 이에 연 감독은 "제가 아이들을 데리고 집에 가면 항상 걱정을 하신다. 글을 쓰는 게 쉽지 않은데, 어쩜 이렇게 쓰냐고 하셔서 일부러 안심시켜 드리려고 하나도 안 힘들다고 했다. 한글만 알면 자기 이야기를 쓰면 되는 거라고 말씀드렸다. 그 이후 다음 명절에 집에 갔더니, 연습장에 글을 세 편 정도 쓰셨더라. 그중 제가 한 편만 샀다(웃음). 나머지 두 편도 재밌는 부분이 있었는데, 그중 한 편이 마음이 끌리더라. 악한 아들과 아들을 너무나 사랑하는 어머니의 심리, 그리고 어머니의 마지막 선택까지 약 세 페이지에 걸쳐 적혀있었다. 그 어머니의 심리를 깊이 탐구해 보자는 마음으로 열심히 대본을 작업했다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com