한혜진♥기성용은 소식좌인데..형부 김강우네 먹성에 당황 "적응 안돼"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한혜진이 형부 김강우네 조카들의 남다른 먹성에 놀라움을 감추지 못했다.

최근 배우 한혜진 유튜브 채널에는 '언니 식비는 괜찮아?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 한혜진이 친언니 한무영과 조카들, 딸 시온과 함께 레스토랑을 찾은 모습이 담겼다.

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한혜진은 잘 먹는 조카들을 바라보며 "아이들 먹는 거 볼 때 나도 막 엄청 빨라진다"고 말했다.

이에 언니 한무영은 "요즘에 (아이들이) 엄청 많이 먹는다"며 "우리 어제 삼겹살 3인분, 돼지갈비 5인분 먹고 각자 밥 두 공기, 냉면 하나를 먹었다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이에 한혜진은 자막을 통해 "아들 둘 집은 다르긴 하다 우리 집에선 상상도 못 할 양이다"라며 감탄했다.

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이어 테이블에 자리가 부족할 정도로 음식이 잇따라 나오자 한혜진은 "너무 많이 시킨 거 아니냐"며 당황했다. 그러자 조카는 "싸 가면 되지"라고 태연하게 답해 웃음을 안겼다. 한혜진은 "대식가 가족이랑 진짜 적응 안된다"며 혀를 내둘렀다.

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앞서 한혜진은 남편인 축구선수 기성용과 함께한 영상에서 두 사람 모두 식사량이 적다고 밝힌 바 있다. 당시 한혜진은 "남편은 운동선수 치고 진짜 조금 먹는다. 너무 소식좌야"라며 "늘 음식을 많이 남겨 서로 누가 조금 먹었는지, 많이 먹었는지를 이야기한다"고 전했다.

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한편 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 첫째 언니 한무영 씨와 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com