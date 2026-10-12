[SC현장] "배현성의 새 얼굴→김현주의 연기 진가"…'실낙원' 연상호 감독의 미스터리 스릴러(종합)

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성, 김현주, 연상호 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독이 영화 '실낙원'을 통해 미스터리한 모자 관계를 그렸다.

영화 '실낙원' 언론·배급 시사회가 12일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 김현주, 배현성, 연상호 감독이 참석했다.

21일 개봉하는 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영에게 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우가 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러로, '부산행', '얼굴', '군체'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성, 김현주, 연상호 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

연 감독은 지난해 '얼굴'에 이어 올해 '실낙원'까지 2년 연속 토론토국제영화제에 공식 초청됐다. 올 상반기 '군체'로 제79회 칸 영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청되며 한 해 동안 칸과 토론토에 나란히 서는 기록을 세웠다. 또한 토론토에 이어 이번 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 부문에 공식 초청되며 국내외 평단과 관객들의 뜨거운 관심을 입증하기도 했다.

이에 연 감독은 "토론토국제영화제에서 좋은 반응을 얻고 왔다. 외신 기자님들과 만났을 때 깊이 있게 영화에 대해 질문을 해주셔서 큰 감동을 느꼈다. 이후 부산국제영화제에서 관객 분들과 GV를 하면서 '우리의 주 무대는 역시 사우스 코리아'라고 느꼈다"면서 "국내 개봉 이후 관객 분들에게 작품을 선보이는 걸 기대하고 있다"고 전했다.

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특히 '실낙원'은 연 감독의 어머니가 쓴 글에서 출발한 작품으로 알려져 이목을 끌었다. 이에 연 감독은 "제가 아이들을 데리고 집에 가면 항상 걱정을 하신다. 글을 쓰는 게 쉽지 않은데, 어쩜 이렇게 쓰냐고 하셔서 일부러 안심시켜 드리려고 하나도 안 힘들다고 했다. 한글만 알면 자기 이야기를 쓰면 되는 거라고 말씀드렸다. 그 이후 다음 명절에 집에 갔더니, 연습장에 글을 세 편 정도 쓰셨더라. 그중 제가 한 편만 샀다(웃음). 나머지 두 편도 재밌는 부분이 있었는데, 그중 한 편이 마음이 끌리더라. 악한 아들과 아들을 너무나 사랑하는 어머니의 심리, 그리고 어머니의 마지막 선택까지 약 세 페이지에 걸쳐 적혀있었다. 그 어머니의 심리를 깊이 탐구해 보자는 마음으로 열심히 대본을 작업했다"고 전했다.

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영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 김현주가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영을 연기했다. 그는 "만약 촬영기간이 길었다면, 즐겁게 하지 못했을 것 같다. 정신적으로 피해가 있었을 것 같다. 워낙 촬영 시간이 짧았어서 몰입해서 집중도 있게 촬영을 마쳤다"고 밝혔다.

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이어 캐릭터를 구축해 나가는 과정에 대해서도 "보통 연기할 때 어떤 의도를 갖고 임했는지 질문을 많이 받는데, 제가 딜레마에 빠지지 않았던 이유가 있다. 처음 시나리오를 읽고 류소영이란 인물의 키워드를 머릿속에 넣었기 때문에 그 감정일 수밖에 없었다. 그냥 제가 느낀 그대로를 표현하는 거지 문제점은 없었다. 다만 류소영의 심리를 따라가는 게 전부이다 보니 진정성을 가지고 연기를 하려고 했다"고 전했다.

영화 '실낙원' 시사회가 12일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 배우 배현성이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.12/

배현성은 9년 만에 돌아온 낯선 아들 류선우 역을 맡았다. 그는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "대사가 많진 않았지만, 선우를 연기하고 준비하면서 대사로 표현하는 것보다 세한 눈빛을 보여드리고자 했다. 또 엄마가 나타날 때마다 묘한 공기를 만들려고 했다. 일부러 행동을 느리게 하면서 엄마의 주의를 끌려고 했다"고 설명했다.

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이에 김현주는 "현실적으로 14일 만에 촬영을 끝냈기 때문에, 각자 캐릭터에 집중하는 시간이 필요로 했다"며 "영화를 보시면 아시겠지만, 저희가 밀접한 관계는 아니었기 때문에 오히려 촬영이 끝나고 나서 친해졌다. 배현성도 쉽지 않은 캐릭터를 연기했기 때문에 현장에서도 그런 관계를 유지하려고 노력했다"고 전했다.

끝으로 연 감독은 관객들에게 작품에 대한 기대를 당부했다. 그는 "배현성의 새로운 얼굴과 김현주의 연기적 진가를 확인할 수 있다"며 "영화는 끝나고 나서부터가 시작이다. 옆에 있는 사람과 이야기를 할 수 있을 것"이라고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com