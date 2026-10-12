또다시 전설이 된 '대세' 전소영, 청룡→마리끌레르→코리아드라마어워즈 세번째 신인상

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 전소영이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] '대세' 배우 전소영이 다시 한번 신인상을 추가하며 필모그래피에 새로운 기록을 더했다.

전소영은 지난 10일 경상남도 진주시 경남문화예술회관 대공연장에서 열린 2026 코리아드라마어워즈에서 넷플릭스 시리즈 '기리고'와 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'로 여자 신인상을 수상했다. 지난 7일 2026 마리끌레르 아시아스타어워즈에서 라이징 스타상을 받은 데 이은 낭보다.

전소영은 넷플릭스 시리즈 '기리고'에서 서린고 육상부의 유망주이자 친구를 위해서라면 거침없이 나서는 세아 역을 맡아 첫 주연에 도전했다. 운동 능력을 갖춘 인물의 모습을 자연스럽게 보여주기 위해 실제 육상 선수에게 지도를 받고 액션스쿨 훈련도 소화했다. 몸을 아끼지 않는 준비 과정을 거쳐 세아의 활기와 추진력을 드러냈으며, 첫 주연작에서 극을 이끌며 배우로서 가능성을 보여줬다.

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tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서는 국방일보 기자 정민아 역으로 시청자들과 만났다. '기리고'의 육상부 유망주 세아와는 직업도 성격도 다른 인물을 맡아 새로운 모습을 선보였다. 같은 시기에 두 작품을 촬영하며 각기 다른 배역을 소화한 경험은 이번 여자 신인상 수상으로 이어졌다.

수상 무대에서 전소영은 "내가 정말 사랑하는 '기리고', '취사병 전설이 되다'라는 두 작품으로 상을 받을 수 있게 돼 너무 감사하다"고 소감을 밝혔다. 신인상을 받을 수 있도록 이끌어 준 감독과 작가들에게는 "너무 보고 싶고, 신인상 받았다"라고 전하고 싶다며 반가운 마음을 나타냈다. 두 작품을 촬영하는 동안 힘이 되어 준 선배 배우들에게도 감사를 전했다.

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이어 "지금 이 자리에 존재할 수 있게 해주는 우리 팬 여러분께도 진심으로 사랑한다는 이야기를 꼭 하고 싶다"며 팬들을 향한 애정을 드러냈다. 또 "초심 잃지 않고 앞으로 더 노력하고 겸손하면서 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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첫 주연작 '기리고'로 2026 마리끌레르 아시아스타어워즈 라이징 스타상을 받은 데 이어 2026 코리아드라마어워즈 여자 신인상까지 수상한 전소영은 앞서 지난 7월 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 '기리고'로 신인여우상을 수상하며 많은 관심을 받았다. 서로 다른 작품에서 맡은 배역을 통해 활동 영역을 넓혀 온 그가 앞으로 어떤 인물로 관객과 시청자들을 만날지 기대를 모은다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com