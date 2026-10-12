"언니 너무 말랐어요" 팬들 걱정..'오상진♥' 김소영, 출산 6개월만 14kg 감량

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 둘째 출산 후 체중 변화를 공개했다.

김소영은 12일 자신의 체중 변화를 기록한 표를 공개하며 "오랜만에 재보았다. 54~55kg 정착한 느낌"이라고 밝혔다.

공개된 표에는 지난 8월 26일부터 10월 12일까지의 체중 변화가 담겼다. 김소영은 8월 26일 이후 꾸준히 54kg대를 유지하고 있으며, 기록상 체중은 53kg대에서 54.6kg 사이를 오가며 큰 변동 없이 안정적인 흐름을 보였다.

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앞서 김소영은 둘째 출산 전 체중이 69kg까지 늘었다고 밝힌 바 있다. 이후 출산 한 달 만에 약 10kg을 감량한 데 이어 현재까지 54kg대를 유지하고 있어 관심을 모은다.

최근 눈에 띄게 달라진 모습에 팬들의 걱정도 이어졌다. 전날 한 팬은 김소영에게 "언니 너무 말랐어요. 잘 챙겨드시죠?"라며 건강을 염려했다.

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이에 김소영은 "제 몸에서 저 팔이 제일 마른 부위라서 그래보여요!"라고 답하며 팬들을 안심시켰다.

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한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼했다. 2019년 딸을 출산했으며, 지난 4월 둘째 아들을 품에 안았다.