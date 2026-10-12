박수홍♥김다예, 딸 재이 두 돌 파티에 정성 가득..집 안이 장난감 천국

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박수홍과 김다예가 딸 재이의 두 돌을 맞아 집 안을 풍선과 인형으로 가득 채우고 직접 쿠키까지 만들며 특별한 생일을 선물했다.

12일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '재이 몰래 준비한 깜짝 생일 파티 엄마 아빠가 준비한 특별한 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박수홍과 김다예는 딸 재이를 위한 깜짝 생일 파티를 준비했다.

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앞서 김다예가 생일 선물로 무엇을 받고 싶은지 묻자 재이는 갖고 싶은 인형들을 잔뜩 이야기했다. 이어 김다예가 "풍선은?"이라고 묻자 재이는 "좋아"라고 답했다. 이에 김다예는 "엄마가 풍선이랑 인형 많이 해서 줄게"라고 약속했다.

생일 파티를 준비하는 동안 재이는 할머니, 할아버지와 산책에 나섰다. 재이가 공놀이하고 인형도 사며 즐거운 시간을 보내는 사이, 박수홍과 김다예는 본격적으로 집을 꾸미기 시작했다.

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김다예는 현관부터 거실까지 재이가 좋아하는 인형과 풍선 장식으로 채우며 정성을 쏟았다. 박수홍도 딸을 위한 쿠키를 직접 만들며 남다른 '딸 바보' 면모를 드러냈다.

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외출을 마치고 돌아온 재이는 엄마와 아빠가 꾸며놓은 집을 보자 "우와"라고 감탄했다. 이어 풍선과 인형 선물을 발견한 재이는 기쁨을 감추지 못한 채 환한 미소를 지었다.