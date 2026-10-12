'서준맘' 박세미, 10월 결혼한다..♥한 살 연하 남친과 2년 열애 결실

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[스포츠조선 조윤선 기자] '서준맘' 박세미가 2년간 교제한 한 살 연하의 남자친구와 오는 10월 중순 결혼한다.

12일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '여러분 저 시집가요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박세미는 "저 시집간다. 결혼하게 됐다"며 직접 결혼 소식을 알렸다. 이어 "신랑 얼굴 공개는 고민해 보도록 하겠다. 그냥 잘생겼다고 상상에 맡기겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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PT쌤의 소개로 처음 만났다는 두 사람은 첫 만남 당시를 떠올렸다. 예비 신랑은 박세미의 첫인상에 대해 "그냥 내가 보던 '서준 엄마'였다. 첫인상에서 '우와, 예쁘다' 그런 것보다는 내가 기대했던 모습이었다"며 "지금이 더 예쁘다"고 말했다. 이에 박세미는 "리모델링해서?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

박세미 역시 "둘 다 첫눈에 반한 건 아니었다. 첫인상은 좋지도 싫지도 않았던 거 같다"고 솔직하게 밝혔다.

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결혼을 결심한 시기를 묻자 박세미는 "1년 넘게 만나고 나서 결혼해도 되겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "2년 넘게 만났는데 아직도 매일 발 마사지를 해준다. 변함이 없다. 만나면 만날수록 더 잘해준다"며 "연애 초반에도 정말 잘해줬는데 지금 훨씬 잘해준다. 세상에 이런 남자는 없을 거 같다"고 예비 신랑을 자랑했다.

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프러포즈 비하인드도 공개했다. 예비 신랑에게 받은 반지를 자랑한 박세미는 "진짜 몰랐다"며 당시를 떠올렸다.

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이어 "어느 날 일 끝나고 집에 들어갔는데 집 문이 바뀌어서 '뭐야?'라고 하면서 들어갔다. 그런데 '프러포즈구나' 싶었다"고 회상했다.

그러면서 "프러포즈라고 하면 울어야 되지 않냐. 그래서 눈물이 안 나오면 어떡하나 살짝 긴장했다"며 "남자 친구가 너무 예쁘게 (집을) 꾸며놨는데 남자 친구가 정장이 없어서 3년 전에 입었던 정장을 입고 있더라"고 말했다.

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박세미는 "남자 친구가 편지를 준비했길래 '이거 눈물바다겠다' 싶었는데 갑자기 '세미야'라고 하면서 오열하는 거다. 내가 눈물 흘리려고 준비했는데 아예 거꾸로 들어갔다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

끝으로 "아무튼 결혼하게 됐고 10월 중순쯤 진행된다"며 "앞으로 결혼 이야기나 준비 이야기, 상견례 이야기 중간중간 풀어드리도록 하겠다"고 전했다.