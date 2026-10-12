양육비 85만원으로 버티다..지연수, '곰탕집 알바' 그만두고 홈쇼핑 데뷔 임박 (연수롭다)

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[스포츠조선 김수현기자] 부족한 양육비와 생활고를 고백했던 방송인 지연수가 라이브 쇼핑에 도전한다.

12일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 홈쇼핑데뷔 임박! 퍼스널컬러 찾기(허리둘레 공개)' 영상이 공개됐다.

이날 지연수는 누군가에게 전화를 걸어 "빨리 들어와라. 나 큰일 났다. 저번에 제주도에서 화장품 소개를 했는데 이번에 라이브 쇼핑에 진출하게 됐다"며 다급하면서도 들뜬 목소리로 소식을 전했다.

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새로운 기회를 얻은 기쁨도 잠시, 지연수는 방송 준비에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "내 상태를 봐라. 뭘 입고 뭘 해야 하는지 모르겠다"며 막막한 심경을 드러냈다.

이어 "난 이렇게 큰 기회가 왔을 때 진짜 예뻐 보이고 싶은데 방법을 모르겠다. 걱정이다. 같이 방법을 찾아야 된다"며 얼굴을 감싸 쥐었다. 중요한 무대를 앞두고 한층 좋은 모습을 보여주고 싶은 마음을 솔직하게 드러낸 것.

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이를 들은 PD는 지연수에게 평소 피부 관리 방법을 물으며 "지난번에 생얼 반응이 엄청 좋았잖아"라고 말했다. 이에 지연수는 "생얼 예쁘다고 해주셔서 부끄러워 죽겠다"며 쑥스러워했다. 이날도 화장기 없는 얼굴로 등장해 자연스러운 매력을 드러냈다.

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지연수는 평소 직접 사용해 온 기초 화장품도 소개했다. 그는 "지난번에도 얘기했지만 난 이거를 수지 님 보고 알게 됐다. 내가 직접 쓰고 있는 제품을 광고하게 됐다"며 "나는 수지 님과 같은 제품을 쓰고 있다. 발끝이라도 따라가고 싶다"고 웃으며 말했다.

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이후 지연수는 화면에서 더 좋은 모습을 보여주기 위해 퍼스널 컬러 진단과 스타일 컨설팅을 제공하는 업체를 찾아 본격적인 준비에 나섰다. 새로운 활동을 앞두고 스타일을 점검하며 라이브 쇼핑에 대한 의지를 드러냈다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.

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지연수는 지난 6월 전남편 일라이에게 받는 양육비와 관련해 "난 85만 원을 받는다. 근데 최저 양육비가 64만 원이다. 제일 어린 애한테 주는 금액이다"라고 밝혀 관심을 모았다.

또한 지난 8월에는 자신의 유튜브 채널을 통해 생활비와 양육비를 마련하기 위해 방송인이라는 사실을 숨긴 채 곰탕집에서 아르바이트하고 있다고 고백하기도 했다.

하지만 최근 오른쪽 팔 부상으로 아르바이트를 그만뒀다고 밝혔다. 그는 계속 통증이 있던 상태에서 물리치료만 받았다. 그러다 제대로 치료받으러 갔더니, 근육이 다 찢어져서 일을 하면 안 되는 상태"라고 설명했다.