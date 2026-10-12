'서준맘' 박세미, 연예인급 비주얼 ♥예비 신랑 공개 "나 드디어 시집간다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '서준맘' 박세미가 결혼을 앞두고 웨딩 화보와 함께 한 살 연하 예비 신랑의 얼굴을 공개했다.

박세미는 12일 자신의 사회관계망서비스에 "여러분, 저 이번 주에 결혼합니다! 평생 함께 놀고, 웃고, 맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍이 생겼습니다"라는 글과 함께 웨딩 화보를 게재했다.

화보 속 박세미는 순백의 웨딩드레스부터 시크한 블랙 드레스까지 완벽하게 소화하며 행복한 예비 신부의 자태를 뽐냈다. 한 살 연하의 예비 신랑 역시 연예인 같은 훈훈한 외모로 시선을 사로잡았다.

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박세미는 "한 분 한 분 직접 연락드리고 소식을 전하고 싶었는데, 정신없는 하루하루를 보내다 보니 미처 연락드리지 못한 분들이 많아요"라며 "혹시라도 서운해하지 않으셨으면 좋겠습니다"라고 전했다.

이어 "나 드디어 시집간다!!!!!!!!"라고 외치며 결혼을 앞둔 설렘과 기쁨을 드러냈다.

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한편 1990년생인 박세미는 KBS 공채 개그맨 출신으로 유튜브 채널 '피식대학'에서 서준맘 캐릭터로 인기를 끌었다.

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박세미 글 전문

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여러분, 저 이번 주에 결혼합니다!

평생 함께 놀고,웃고,맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍이 생겼습니다

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한 분 한 분 직접 연락드리고 소식을 전하고 싶었는데, 정신없는 하루하루를 보내다 보니 미처 연락드리지 못한 분들이 많아요

혹시라도 서운해하지 않으셨으면 좋겠습니다ㅠ

제 지인중 연락못받으신 분이 있다면 카톡, DM으로 편하게 연락 주세요! 청첩장 전해드릴게요

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나 드디어 시집간다!!!!!!!!