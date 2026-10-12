"이미 마르셨다"...47세 지연수, 믿기지 않는 '23인치 개미허리' 전문가도 감탄 (연수롭다)

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[스포츠조선 김수현기자] 올해 47세인 방송인 지연수가 홈쇼핑 데뷔를 앞두고 퍼스널 컬러와 체형 진단에 나선 가운데, 가는 허리와 마른 체형이 공개돼 눈길을 끌었다.

12일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 홈쇼핑데뷔 임박! 퍼스널컬러 찾기(허리둘레 공개)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 지연수는 홈쇼핑 출연을 앞두고 자신에게 어울리는 색상과 스타일을 찾기 위해 전문 업체를 방문했다. 먼저 얼굴형 진단에 나선 지연수는 자신의 얼굴형에 대해 "저는 하트형이라 생각한다"고 말했다.

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이에 전문가는 지연수의 얼굴을 살펴본 뒤 "연수님은 세로에 비해서 가로가 좁다. 살짝 긴 형인데, 여기서 살짝 살이 찌면 계란형으로 가는 스타일"이라고 설명했다. 이어 얼굴의 비율을 고려하면 볼살이 조금 더 있는 편이 좋겠다며 "이미 마르셨다"고 덧붙였다. 지연수의 구독자들 사이에서도 살이 조금 더 붙었으면 좋겠다는 의견이 꾸준히 나왔던 상황. 전문가는 외적인 균형뿐 아니라 화면에서 느껴지는 분위기도 중요하다고 강조했다. 그는 "사람들이 봤을 때 에너지를 못 느낀다. 그 느껴지는 에너지도 중요하다"고 조언했다.

이어 체형 진단이 진행됐다. 전반적으로 마른 체형인 지연수는 특히 가는 허리로 시선을 모았다. 허리둘레를 확인한 전문가는 "완전 24인치다"라고 감탄했고, 허리를 타이트하게 잡으면 23인치까지도 보인다고 설명했다.

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전문가는 지연수의 골반과 어깨 비율도 분석했다. 그는 "힙 사이즈가 골반이 어깨보다 조금 더 있다. 모래시계형이다. 아래쪽이 살짝 더 큰 모래시계이긴 하지만 삼각형 스타일은 아니다"라며 "어깨가 워낙 직선으로 떨어지는 스타일이라 허리도 굉장히 타이트하게 얇다"고 말했다.

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한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.

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지연수는 지난 6월 전남편 일라이에게 받는 양육비와 관련해 "난 85만 원을 받는다. 근데 최저 양육비가 64만 원이다. 제일 어린 애한테 주는 금액이다"라고 밝혀 관심을 모았다.

또한 지난 8월에는 자신의 유튜브 채널을 통해 생활비와 양육비를 마련하기 위해 방송인이라는 사실을 숨긴 채 곰탕집에서 아르바이트하고 있다고 고백하기도 했지만 최근 오른쪽 팔 부상으로 아르바이트를 그만뒀다고 밝혔다.