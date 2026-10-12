한채아, 시父 차범근 통 큰 플렉스에 깜짝..손녀 쇼핑에 지갑 활짝 "갖고 싶은 거 담아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한채아가 시아버지 차범근의 남다른 '손녀 바보' 면모를 공개했다.

12일 한채아의 유튜브 채널에는 '한채아 시댁에 내려가 힐링한 썰 #3'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 지난 추석 연휴 한채아 가족이 전남 고흥에 있는 시댁을 찾은 모습이 담겼다. 저녁에 도착한 한채아는 시어머니가 차려준 식사를 함께했고, 다음 날 아침에는 시아버지 차범근, 남편과 골프 라운딩을 즐겼다.

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골프를 마치고 돌아온 한채아는 시어머니가 직접 가꾼 정원도 소개했다. 그는 "어머니가 고흥에서 3년을 살아보시고 너무 좋아서 정착하셨다"며 "처음에는 정원에 아무것도 없었는데 어머니께서 일일이 다 가꾸신 것"이라고 설명했다.

다음 날 차범근은 손녀와 손녀의 친구들을 데리고 다이소 쇼핑에 나섰다. 아이들은 할아버지가 사준다는 말에 각자 바구니를 챙겨 들고 갖고 싶었던 물건들을 담았다.

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차범근은 "할아버지가 사줄 때 빨리 담아야 해. 가지고 싶은 거 담아"라며 아이들의 쇼핑을 독려했다. 아이들이 각자 쇼핑백을 가득 채운 가운데, 한채아는 "다이소에서 7만 원 넘게 썼다"며 시아버지의 통 큰 소비에 놀라워했다.

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집에 돌아온 뒤에도 차범근은 손녀와 나란히 앉아 저녁 식사를 함께하며 자상한 할아버지의 면모를 보였다.

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한편 한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.