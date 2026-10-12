'주사 이모 논란' 자숙하더니...키, 10개월만에 온유와 투샷 '훈훈한 우정'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 샤이니 멤버 키가 온유와 함께한 다정한 투샷을 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다.

12일 키는 온유와 나란히 앉아 찍은 사진을 공개했다.

평소 뛰어난 패션 감각으로 유명한 키는 이날도 센스 넘치는 스타일링으로 눈길을 끌었다.

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사진 속 키는 한쪽 눈을 찡긋 감은 채 장난기 가득한 표정을 짓고 있다.

옆에 앉은 온유는 얼굴 가득 환한 미소를 지으며 두 손으로 꽃받침 포즈를 취했다. 두 사람의 편안하고 다정한 분위기가 훈훈함을 자아냈다.

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키와 온유의 다정한 투샷이 공개되면서 샤이니 멤버들의 변함없는 우정에도 관심이 모이고 있다.

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한편 논란 이후 활동을 잠시 중단했던 키는 최근 샤이니 멤버들과 함께 무대에 오르며 활동을 재개했다.

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키는 지난해 12월 이른바 '주사 이모' 논란에 휘말린 뒤 자필 입장문을 통해 "주변을 더 세심하게 살피지 못한 점을 반성한다"며 사과의 뜻을 밝혔다. 이후 출연 중이던 MBC '나 혼자 산다' 등 일부 프로그램에서 하차하며 활동을 잠정 중단했다.

이후 지난 5월 샤이니 완전체 무대로 팬들 앞에 다시 선 키는 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 단독 콘서트를 시작으로 일본 사이타마 베루나돔 공연까지 소화하며 팬들과 만났다.