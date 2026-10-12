정웅인, 꺼드럭대는 장항준 태도 폭로 "기고만장한 꼬라지"...장진도 "안 만났으면" (짠한형)

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[스포츠조선 김수현기자] 장진 감독과 배우 정웅인이 절친한 사이인 장항준 감독을 향해 거침없는 입담을 쏟아내 웃음을 안겼다.

12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 장진 감독과 정웅인이 출연해 서울예대 89학번 동기들과 얽힌 추억을 나눴다.

이날 정웅인은 동기들을 언급하며 "우리 동기 중에 이동우, 김진수, 김나운, 송영규가 있다"고 말했다. 그러자 장진은 "장항준을 빼놓고 얘기하면 어떡하냐"고 지적했다.

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이에 정웅인은 "장진, 장항준은 역대급이다. 우리 동기 중에 감독이 나온 사람은 이 두 명이다. 장씨 두 명"이라고 설명했다.

그러자 장진은 장항준을 자신과 같은 선상에 놓지 말라며 너스레를 떨었다. 그는 "아니다. 장항준은 밸류를 다르게 해줘라. 항준이는 이제 내 급에서 노는 게 아니라 윗급으로 해줘라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 장항준의 최근 인기를 언급하며 솔직한 속내도 드러냈다. 장진은 "항준이가 잘되니까 솔직히 너무 좋다"며 "나도 이제 살아생전에 항준이에게 밥 한 번 얻어먹을 수 있겠구나 싶다"고 농담했다. 이를 들은 신동엽은 "장진 잘될 때 장항준은 그렇게 좋아하지 않았는데?"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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신호철도 장항준과 장진 사이의 일화를 전했다. 그는 "제가 알기로 백상예술대상에서 장진 감독님이 후보에 오르셨을 때 장항준 감독님이 조마조마하셨다더라. 장진 감독님이 상을 못 받으셔서 환호성을 지르셨다더라"고 폭로했다.

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이에 정웅인은 "그게 인간이다"라고 거들어 웃음을 더했다. 신동엽은 "그럼에도 불구하고 장항준 감독이 잘되는 걸 보니까 진짜 좋을 것 같다"고 말했고, 정웅인은 "기고만장하더라"고 응수했다.

정웅인은 장항준을 향해 "아오, 새끼 꼬라지 아주 기고만장하다"고 거침없이 말하면서도 "난 자주 만나서 술 한잔하니까 장항준은 똑같다"고 덧붙였다. 장항준의 성공을 놀리면서도 오랜 친구로서 변함없는 모습을 알고 있다는 의미였다.

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신호철은 여기에 "요즘엔 그런 걸 '꺼드럭댄다'라고 한다"고 표현해 또 한 번 웃음을 안겼다. 장진 역시 "난 최근에 본 적이 없고 앞으로도 안 만났으면 한다"고 농담을 보태며 절친한 사이에서만 가능한 거침없는 입담을 이어갔다.