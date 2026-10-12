정웅인, '신동엽 피멍 사건'에 입 열었다...'후배 폭행범' 억울한 루머에도 "감내해야" (짠한형)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정웅인이 서울예대 재학 시절 이른바 '악마 선배'라는 소문에 휩싸였던 배경이 다시 언급됐다.

12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 장진 감독과 정웅인이 출연해 서울예대 89학번 동기들과 얽힌 추억을 나눴다.

이날 신동엽은 정웅인을 향해 "깜짝 놀란 게 (웅인 선배가) 학교 다닐 때 후배들을 괴롭혔다는 얘기가 있더라"며 관련 소문을 언급했다.

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이어 "내 얘기도 있고 그래서 '이게 무슨 얘기지?' 했는데, 애들이 예능 프로그램에 나가서 웃기려고 했던 게 와전된 거다"라고 설명했다. 예능에서 웃음을 위해 나눈 이야기가 실제 사건처럼 알려졌다는 취지였다.

신동엽은 정웅인이 후배들을 괴롭혔다는 소문이 사실과 다르다는 점도 강조했다. 그는 "말이 안 되지 않냐. 우리 학교 다닐 때 그런 감정이 있었으면 '세 친구' 제작진들과 기획할 때 정웅인에게 '하자, 하자' 하고 사정했겠냐"고 반문했다.

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앞서 정웅인은 과거 학교 후배인 신동엽을 때렸다는 루머와 함께 '서울예대 공포의 선배'라는 별칭으로 알려진 바 있다.

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당시 신동엽은 신체 활동이 많은 동아리에 들어갔다가 첫날 강도 높은 스트레칭을 하던 중 다리를 180도 가까이 벌리게 됐고, 다음 날 걷기 어려울 정도로 부상을 입었다고 이야기했다.

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그는 당시 상황에 대해 "안쪽 생식기 바로 밑에서부터 새까맣게 실핏줄이 다 터져서 처참한 모습이었다"고 설명해 놀라움을 안겼다. 이른바 '피멍 사건'으로 회자된 일화다.

하지만 이 이야기는 의도와 달리 자극적인 제목과 함께 퍼지면서 정웅인이 후배를 괴롭히거나 폭행한 것처럼 받아들여졌다는 설명이다.

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신동엽은 "그러다 문득 정웅인 딸 생각이 나는 거다. 그건 아닌데"라며 미안한 마음을 드러냈다. 과거 예능에서 웃음을 위해 언급한 이야기가 당사자와 가족에게 부담을 줄 수 있다는 점을 의식한 것이다.

이에 정웅인은 "내가 해명해야 할 일이 있으면 그런 얘기를 했겠냐. 강제로 찢은 것도 아니고. 그런데 '찢었다'는 표현이 또 그렇다"고 말했다. 당시 상황이 의도적인 가해 행위로 오해될 수 있는 표현에 대해 난감함을 드러낸 것으로 보인다. 신동엽은 "난 90도를 조금만 넘어가도 실핏줄이 터진다"며 웃음으로 분위기를 풀었다.

정웅인은 이어 과거 일화가 자극적으로 소비되는 데 대한 속상함을 내비쳤다. 그는 "그런 것들을 감수해서 가기에는 너무 속상한데, 앞으로도 다 감내해야 한다"고 털어놨다.