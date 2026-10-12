'애연가' 신기루, 금연 중독 고백 "담배 끊을까..다시 보인다는 말 듣고 싶어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 신기루가 담배는 끊지 못하면서 금연을 결심한 자신의 모습에 취하는 이른바 '금연 중독'에 빠졌다고 인정했다.

12일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '글로벌 개그맨 세 명이 모이면? | 개 세 모 2 | EP.01'라는 제목의 영상이 게재됐다. 첫 번째 '개세모'의 주인공으로는 신기루, 백진경, 유병권이 출연했다.

이날 신기루는 "요즘 담배를 끊을까 생각했다"고 털어놨다. 이에 백진경은 "이 이야기를 작년부터 몇 번을 하는 거냐"며 질색했고, 신기루는 "몇 번 생각했는데 안 된다"고 말했다.

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그러자 유병권은 "그게 금연 중독인 거다"라고 진단했다. 백진경도 "금연 결심한 내 자신한테 취한 거다"라고 거들었다.

신기루는 "날 잘 파악했다. 어디 가서 이야기하기도 좋다"며 순순히 인정했다. 이어 "'중독된 것들에 대해 끊어보려고 한다'는 이런 이야기를 하면 '신기루 씨 다시 보이네요'라는 이야기를 듣고 싶다"고 솔직하게 밝혔다.

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백진경은 "자기 모습에 심취한 거다"라고 말했고, 유병권 역시 "끊어냈다고 표현하는 거에서 나의 멋있음을 발견하는 행동에 중독되는 거다"라고 분석해 웃음을 안겼다.