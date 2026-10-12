"키 큰 사람만 입는 옷?" 한혜진, 본인 브랜드 향한 오해 미리 차단

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 한혜진이 의류 브랜드를 론칭하며 디렉터로 변신했다.

12일 한혜진의 유튜브 채널에는 '한혜진 드디어 의류 브랜드 런칭'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 한혜진은 의류 브랜드 론칭 소식을 전했다. 그는 "이번에 제가 의류 브랜드를 론칭하게 됐다"며 "의류 업계에서 오랜 시간 노하우를 쌓아오신 전문가분들과 협업해 '헤디트'라는 이름으로 브랜드를 론칭하게 됐다"고 밝혔다.

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한혜진은 여름부터 브랜드 론칭을 준비해 왔다고 설명했다. 아이디어를 내고 샘플을 피팅한 뒤 수정 사항을 점검하는 등 여러 차례 회의를 거쳐 컬렉션을 완성했다. 영상에는 최종 샘플을 직접 착용하고 디자인과 소재, 핏 등을 꼼꼼하게 살펴보는 한혜진의 모습이 담겼다.

마스터 샘플을 직접 피팅하며 최종 점검에 나선 한혜진은 "보시는 분들은 '저렇게 키가 큰 사람한테 맞는 옷이 우리한테도 맞을까?'라고 오해하실 수 있다. 이건 다 모델 샘플이고, 한혜진용으로 제작된 옷"이라고 설명하며 일반 소비자용 제품과의 차이를 짚었다.

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특히 한혜진은 옷의 작은 디테일까지 세심하게 확인하며 남다른 패션 감각을 드러냈다. 지퍼 손잡이 길이부터 소매와 목 부분의 디자인까지 구체적인 수정 의견을 제시했고, 제품을 직접 입어본 뒤 착용감과 실용성에 대한 평가도 이어갔다.

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그는 자신이 추구하는 브랜드의 방향성도 밝혔다. 한혜진은 "일상에서 편하고 스타일리시하게 내 옷장을 기본 아이템으로 채워 나가는 것"이라며 "유행을 많이 타지 않고 어느 시즌에 꺼내 입어도 무리가 없는 아이템을 만들었으면 좋겠다는 이야기를 가장 많이 했다"고 전했다.

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의류 브랜드 협업에 참여하게 된 계기도 털어놨다. 한혜진은 "패션 업계에서 모델로 활동하다 보니 의류 컬래버레이션 제안을 그동안 많이 받기는 했다"면서도 "마음적으로 준비가 안 돼 있었고, 마음속으로는 나는 현역 모델이지 옷을 만들 만한 사람은 아니라는 생각을 많이 했던 것 같다"고 말했다. 이어 "옷을 만들기보다는 입어서 표현하는 직업이라는 생각을 많이 했다"며 그동안 여러 제안을 고사하거나 다음으로 미뤄왔다고 밝혔다. 그러면서 "시간이 지나면서 마음에 여유가 생겨 이런 프로젝트를 하게 된 것 같다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com