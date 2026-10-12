이찬원, 母에 빌린 돈 10배로 갚았다 "첫 정산금 전액 드렸는데 안 쓰고 보관"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이찬원이 2천만 원이 넘는 첫 정산금을 모두 부모님께 드렸다고 밝혔다.

12일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 '트로트 황태자' 이찬원이 게스트로 출연했다.

이날 이찬원은 TV CHOSUN '미스터트롯' 출연 후 받은 첫 정산금을 가장 먼저 어머니에게 전액 드렸다고 밝혔다.

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앞서 이찬원은 '미스터트롯'에 출연하기 위해 아르바이트로 모은 돈을 들고 서울로 상경했다고. 그러나 예상보다 높은 서울 물가로 생활비가 부족해지자 어머니에게 200만 원을 빌렸다는 그는 "엄마가 걱정하면서도 돈을 보내줬다. 엄마에게는 정말 큰돈이었을 거다"라고 당시를 떠올렸다.

이후 첫 정산을 받자마자 어머니에게 다 보냈다는 이찬원은 "엄마에게 받은 200만 원을 10배로 갚아드리겠다고 생각했다"며 "첫 정산 받은 날 정말 1원까지 다 엄마 통장으로 보냈다"고 밝혔다.

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그는 "첫 정산액이 정확히 10배가 넘었다. '미스터트롯' 출연료는 많지 않았지만, 그 이후에 여러 가지 후속 프로그램하면서 몇 달 치가 한꺼번에 들어왔다"고 설명했다.

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이어 "첫 정산금은 엄마 명의의 통장으로 모두 보내 드렸고, 다음 달 정산금은 아버지께 다 드렸다"고 덧붙였다.

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이찬원은 "엄마는 아직도 그 돈을 안 쓰고 통장을 따로 만들어서 거기에 넣어두고 계신다. 내가 미치는 거다"라며 "물론 고맙지만 답답하다. 쓰라고 주는 건데 왜 못 쓰냐"며 속상해했다.

또 "우리 부모님은 18년 전 이사 간 집에서 그대로 살고 계신다"며 "연세가 있으시니까 편하게 지내셨으면 좋겠다고 생각해서 이사 권했는데 안 하신다"고 털어놨다.

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이찬원은 "아들이 잘됐다고 갑자기 이사하고 좋은 차로 바꾸면 아들 얼굴에 먹칠하는 일이라고 하신다. 그러고 싶지 않다고 하신다"고 말했다.

그러면서 "아버지가 17년간 스틱으로 된 차를 타셨는데 긴 설득 끝에 드디어 작년 말에 차를 바꾸셨다"고 전했다.