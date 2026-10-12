"진짜 배우 다 됐네" JYP 나온 정연, 확 달라진 비주얼 '청순미 물씬'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 트와이스 정연이 한층 성숙해진 분위기로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

정연은 12일 자신의 SNS에 단풍잎 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 정연은 회색 민소매 상의에 브라운 계열의 카디건을 걸쳐 차분하면서도 세련된 가을 스타일을 완성했다. 머리를 길게 땋아 내린 채 턱을 괴거나 눈을 감고 미소를 짓는 등 자연스러운 포즈를 선보였다.

Advertisement

특히 수수한 스타일링에도 또렷한 이목구비와 한층 여리여리해진 분위기가 돋보였다. 이전과는 또 다른 성숙하고 청순한 매력으로 시선을 사로잡았다. 배우인 친언니 공승연과 한솥밥을 먹게 된 가운데, 배우를 연상케 하는 분위기까지 드러내며 관심을 모았다.

한편 정연은 최근 JYP엔터테인먼트를 떠나 바로엔터테인먼트에서 새로운 출발에 나섰다. 바로엔터테인먼트에는 정연의 친언니인 배우 공승연이 소속돼 있다.

Advertisement

정연은 트와이스 멤버로서 가수 활동을 이어가는 동시에 배우로 활동 영역을 넓히며 새로운 도전에 나설 예정이다. 이에 정연의 향후 행보에 관심이 모인다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com