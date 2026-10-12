"엄마는 다단계가 가족보다 좋아요?"..빚 1억 '고발부부', 첫째 아들의 한마디 (오은영리포트)

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[스포츠조선 김수현기자] MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에 서로를 향한 고발을 멈추지 못하는 결혼 13년 차 부부가 등장했다. 경제적 어려움과 아내의 네트워크 판매업을 둘러싼 갈등이 드러난 가운데, 첫째 아들이 엄마에게 남긴 말이 안타까움을 더했다.

12일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에는 '고발 부부'가 출연했다.

사연을 신청한 남편은 "살려고 사연을 신청했다"며 절박한 심정을 털어놨다. 아내 역시 남편 못지않게 힘든 시간을 보내고 있었다.

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남편은 "아내와 대화가 잘되지 않는다. 불화 속에서 첫째 아이도, 아내도 힘들어하고 있다"며 "1년 동안 고민하다 출연을 결심했다"고 밝혔다. 반면 아내는 가정을 지키기 위해 여러 방법을 고민해 왔다며 "아이들에게 이런 엄마 아빠의 모습을 보여주는 게 맞는지 선택의 기로에 서 있다"고 말했다.

두 사람의 갈등은 일상에서도 이어졌다. 오전 6시 10분에 일어난 아내는 남편이 보내준 토스트 레시피 영상을 보고 아침 식사를 준비했지만, 남편이 원하는 대로 만들지 못하자 언성이 높아졌다. 아내 역시 서툰 요리에 속상한 기색을 보였다.

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경제적 어려움도 부부 갈등의 주요 원인이었다. 남편은 빨래방 관리와 배달 일을 하고 있었고, 아내는 지역 어르신들을 돌보는 서비스직과 함께 투잡을 이어가고 있었다. 부부의 총부채는 1억 원으로, 아파트 담보대출과 태권도장 운영 과정에서 생긴 빚 등이 포함됐다.

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남편이 특히 불만을 드러낸 부분은 아내의 네트워크 판매업이었다. 아내는 약 10년간 관련 일을 해왔으며, 남편은 지금까지 투자한 금액이 2000만~3000만 원에 이를 것으로 추정했다. 집안 곳곳에 판매 제품이 쌓여 있는 모습도 공개됐다.

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남편은 아내의 네트워크 판매업이 과거 태권도장 운영에도 영향을 미쳤다며 "진짜 종교 집단 같다"고 토로했다. 반면 아내는 "네트워크 판매업을 하면서 힐링했다. 좋은 강의와 교육을 통해 힘과 에너지를 얻기도 했다"며 상반된 입장을 보였다.

아이들의 교육 문제도 도마 위에 올랐다. 남편에 따르면 아내는 첫째 아들에게 학교 수업을 받기 전부터 네트워크 판매 관련 강의를 듣게 했다. 아이가 지루해하며 영상을 넘기면 다시 보게 하기도 했다는 설명이다.

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장동민은 아내가 첫째 아들이 아침을 먹지 못한 상황에서도 고객을 만나러 간 장면을 언급하며 비슷한 일이 자주 있었는지 물었다. 남편은 아내가 평소 아이들을 제대로 챙기지 않았다고 주장했다. 또한 아이들의 아침 식사로 네트워크 판매 제품인 셰이크를 먹이는 경우가 있었다며 "요리를 못한다는 핑계 대신 더 노력해 줬으면 좋겠다"고 말했다.

무엇보다 남편은 첫째 아들이 엄마에게 "'엄마는 다단계 일이 가족보다 좋아요?'라고 써서 보여준 적도 있다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다. 경제적 부담과 부부 사이의 불신이 깊어진 가운데, 갈등의 중심에 선 아이들의 마음에도 관심이 쏠렸다.