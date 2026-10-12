'지드래곤 열애설' 이주연 "한강서 데이트 많이 해봤다"..아이돌 시절 연애 고백

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[스포츠조선 조윤선 기자] 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 그룹 활동 당시 한강에서 여러 차례 데이트를 즐겼다고 솔직하게 밝혔다.

12일 유튜브 채널 '이주의 주연'에는 '소소하지만 특별한 한강 밥크닉 같이 가실래요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이주연은 직접 만든 밥버거를 들고 한강 피크닉을 떠나기 위해 운전대를 잡았다. 이주연이 오랜만에 운전한다고 밝히자 제작진은 차량 상태를 살폈고, 곳곳에 흠집이 난 것을 발견한 뒤 "괜찮은 것 맞냐"고 걱정했다.

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그러나 이주연은 "흠집이 났는데 그냥 안 고친다. 한 번에 고칠 것"이라며 대수롭지 않게 반응했다.

이어 "운전할 때는 안경을 쓰는데 안경을 갖고 나오는 걸 깜빡했다"고 말해 제작진을 긴장하게 했다. 제작진의 걱정이 이어지자 이주연은 "다들 걱정하지 마라"라며 쿨한 모습을 보였다.

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이후 이주연은 애프터스쿨 활동 시절 한강에 간 적이 있느냐는 질문에 "그때 한강에 많이 왔다. 데이트 많이 했다. 나도 해봤다"고 솔직하게 답했다.

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이어 "다 옛날 일이다. 그때는 갈 데가 없었다"며 "지금은 프리하다. 진짜 신경 잘 안 쓴다. 지금은 그냥 막 돌아다녀도 사람들이 잘 모른다"고 덧붙였다.

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앞서 이주연은 한 방송에서 애프터스쿨 활동 당시 남자 아이돌들에게 많은 대시를 받았다고 밝힌 바 있다.

당시 그는 "스타일리스트들이 (연락처를) 전해줬다. 남자 그룹 중 (내게 대시하는 멤버가) 한 명씩은 있었다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "나뿐만 아니라 다른 멤버들도 그랬다"라며 털어놨다.

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한편 이주연은 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔했으나 2014년 탈퇴 후 배우로 전향했다.

이주연은 과거 그룹 빅뱅의 지드래곤과 수차례 열애설에 휘말린 바 있다. 지난해 재결합설이 제기되며 다섯 번째 열애설이 터지자 지드래곤 소속사 측은 "지드래곤과 이주연의 열애설은 사실이 아니다"고 공식 입장을 밝혔다.