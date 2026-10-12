"술 취해 옷장에 소변.." 아동학대·경찰 출동 5회에도 "알콜중독 아닙니다" 남편의 항변 (결혼지옥)

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[스포츠조선 김수현기자] 음주 후 소변 실수와 폭력, 극단적 선택을 암시하는 행동까지 이어졌다는 남편의 실태가 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에 공개돼 충격을 안겼다.

12일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 결혼 13년 차 '고발 부부'가 남편의 심각한 음주 문제와 폭력으로 갈등을 겪는 모습이 공개됐다.

이날 아내는 남편에게 알코올 상담 전문 병원을 방문하자고 재촉했다.

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아내는 "언제부터라고 할 수는 없지만 눈보라가 치든 무조건 술을 마시러 갔다. 이해가 안 갔다"며 남편의 음주 문제로 오랜 시간 고통받았다고 털어놨다. 첫째 아이를 임신했을 때부터 남편의 음주 문제로 힘들었다는 아내는 병원에 가자는 말에도 거부하는 남편과 날 선 대화를 이어갔다.

앞서 두 사람은 음주 문제를 두고 각서를 작성했다. 아내에 따르면 각서에는 금주와 함께 적극적인 상담 및 치료를 받겠다는 내용이 담겼다. 해당 각서는 촬영 불과 3일 전 작성된 것이었다.

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아내는 과거 상담을 받았을 당시 의사로부터 즉시 입원을 권유받았다고 밝혔다. 그러나 남편은 생활비 문제를 걱정했고, 시댁 역시 입원을 강하게 반대해 결국 입원 대신 약물치료를 선택했다고 설명했다.

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반면 남편은 "저는 알코올 중독이 아니다. 힘들고 어려울 때 술을 많이 마시긴 했다. 옛날의 일"이라며 현재는 문제가 없다는 입장을 보였다. 자신을 알코올 중독자로 취급하는 아내에게 분노하며 대립하기도 했다.

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하지만 아내가 공개한 영상에는 남편이 술에 취해 옷장에 소변을 보는 모습이 담겨 충격을 안겼다. 아내는 "남편이 술을 먹고 오면 잠을 못 잔다. 아무 데서나 소변 실수를 한다"며 "원래 있던 침대도 버렸다. 냄새와 뒤처리가 장난이 아니다. 본인은 사고를 쳐놓고 그대로 곯아떨어져 잔다"고 토로했다.

음주 후 이상 행동은 여기서 그치지 않았다. 아내는 남편이 만취 상태에서 자신을 때리는 등 자해 행동을 보이기도 했다고 주장했다. 과거 태권도장을 운영하던 시절에는 남편이 술에 취해 동네를 돌아다니는 일도 있었다고 전했다.

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아내는 남편이 첫째 아이 앞에서 극단적인 선택을 암시하는 행동을 했던 일도 털어놨다. 그는 "둘이 자주 다투니 남편이 스트레스가 쌓였는지 옥상에 올라가 '죽고 싶다'고 한 적도 있다"며 "첫째 아이 앞에서 그런 일이 벌어져 아동학대 신고까지 당했다"고 밝혔다. 남편은 음주운전으로 두 차례 면허가 취소된 전력도 있었다. 이야기를 들은 장동민은 "이건 중증이다"라며 심각성을 지적했다.

아내를 향한 폭력도 언급됐다. 아내는 "몸이 반으로 접혀 제압된 상태라 제 몸 상태가 어떤지도 몰랐다"며 "놓아달라고 애원하다 경찰에 신고했다"고 당시 상황을 설명했다. 아내에 따르면 남편의 주폭 문제로 경찰이 출동한 횟수는 올해만 다섯 차례에 달했다.

반복되는 음주 문제와 부부간 폭력, 아이 앞에서 벌어진 위태로운 상황까지. 두 사람의 갈등이 심각한 수준으로 치닫는 가운데, 전문적인 치료와 가족의 안전을 위한 대책이 필요하다는 우려를 낳았다.