김보성, 알고보니 '금수저 집안'이었다..."집 마당서 야구·수영장도 있었다" (허석)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김보성이 학창 시절 금수저였던 남다른 집안 환경을 고백했다.

12일 유튜브 채널 '허석 김보성'에는 '김보성의 13대 1의 전설, 그 현장을 다시 찾다!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김보성은 대성고 동창이자 이른바 '미남 3인방' 중 한 명인 친구를 소개했다. 친구는 학창 시절 김보성의 집안을 언급하며 "얘네 집이 너무 잘살아서 집 마당에서 야구를 했다"고 회상했다.

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이에 김보성은 "수영장도 있었다"고 덧붙였다. 친구 역시 "수영장에서 수영하고 배도 따 먹고 그랬다"며 당시를 떠올렸다. 넓은 마당은 물론 수영장까지 갖춘 집안 환경이 공개되자 관심이 쏠렸다.

친구는 김보성의 학창 시절 외모와 인기도 전했다. 그는 "어렸을 때는 약간 에겐남이었다. 귀공자 같았고 공부도 잘하고 인기도 최고였다"며 "당시 여자애들이 얘와 사귀려고 난리가 났다"고 말했다.

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친구의 칭찬에 김보성은 흐뭇한 미소를 지었다. 제작진까지 감탄하자 친구는 "진짜 실화를 얘기하는 거다. 없는 얘기는 안 한다"고 거듭 강조해 웃음을 더했다.

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이어 친구는 "공부도 잘하고 생긴 건 에겐남이었는데 내면은 태토남이었다"고 설명했다. 부드러운 외모와 달리 강한 남성적인 면모를 지녔다는 의미다.

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김보성 역시 자신의 인기를 인정했다. 그는 "초등학교 때뿐 아니라 고등학교 때도 여자애들이 우리 집 앞에 와 있고 그랬다"고 회상했다.

친구는 김보성의 연애사에 대해서도 거침없이 이야기했다. 그는 "너 여자 너무 많았다. 너는 제수씨 만나서 인간 된 거다. 너는 제수씨 아니었으면…"이라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.