카리나 닮은 미인대회女, 디저트 19만원치 주문→남친 '노예' 취급 "내가 갑이다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 미스 월드 코리아 미(美) 출신 이주향이 남자친구를 향한 과도한 요구와 데이트 비용 문제로 갈등을 빚은 가운데, 이를 지켜보던 이효리까지 우려를 드러냈다.

12일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 미스 월드 코리아 美 출신의 화려한 비주얼을 자랑하는 여친 이주향과 그녀의 손발이 되어주는 돌쇠 남친 박진성의 갈등이 공개됐다.

이날 방송에는 미스 월드 코리아 미(美) 출신 이주향이 출연했다. 현재 의류 브랜드를 운영 중인 이주향은 직접 의상 제작에도 참여하며 사업가로 활동하고 있었다.

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이주향은 스스로를 에스파 카리나 닮은꼴이라고 소개하며 "어릴 때는 이나영, 한예슬 닮았다는 말을 들었다"고 당당하게 말했다. 이에 서장훈은 "오늘 걱정이 돼서 그러는데 괜찮겠나"라며 당황한 모습을 보였다. 이효리 역시 "주향 씨만의 매력이 있다. 하지만 카리나와 닮지는 않았다"고 솔직하게 평가했다.

이주향의 남자친구 박진성은 영양사를 지망하는 취업준비생이었다. 어느덧 4년 차 커플이 된 두 사람은 올해 초 이주향이 미인대회에서 수상한 이후 갈등이 깊어졌다고 털어놨다.

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이주향은 핫플레이스 방문을 즐기는 것은 물론, 유행하는 디저트에도 남다른 열정을 보였다. 빵지순례를 위해 1시간 40분을 이동하는가 하면, SNS에서 화제가 된 소금빵을 맛보기 위해 무려 3시간을 기다리기도 했다. 체감온도가 40도를 웃도는 무더위 속에서 함께 기다리던 박진성은 점차 지쳐갔다.

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데이트 중 화장품을 사 오라고 부탁하거나 풀파티에서 사진 촬영을 요구하는 등 남자친구를 각종 심부름에 동원하는 모습도 공개됐다. 박진성은 여자친구의 요구에 한숨을 쉬면서도 묵묵히 곁을 지켰다. 하지만 요구가 계속될수록 그의 표정에는 피로감이 역력했다. 이를 지켜보던 이효리와 서장훈, 김희철, 고준희 등 출연진도 놀라움을 감추지 못했다.

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이주향은 제작진과의 인터뷰에서 "남자친구는 제가 시키는 걸 다 해야 한다. 반항하면 안 된다. 내가 갑이라고 생각한다"고 밝혀 충격을 안겼다.

데이트 비용도 만만치 않았다. 두 사람이 핫플레이스 카페 6곳을 방문한 결과, 총 19만 2800원이 나왔다. 박진성은 "솔직히 데이트 비용이 부담된다. 또 하루에 디저트 가게 6곳을 가는 건 이해할 수 없다"며 "저는 그 돈이면 삼겹살에 소주를 먹을 것 같다"고 토로했다.

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제작진이 박진성에게 사실상 월급을 받아야 하는 것 아니냐고 묻자, 그는 "여자친구를 위해서 하는 거라 괜찮다"고 답했다. 이에 이효리는 "불안하다. 월급 없는 헌신은 항상 끝이 좋지 않았다"고 우려를 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com