타블로, 이해리 '초호화 별장'에 현타 "2인조면 이렇게 사나..돈 얼마나 많은 거냐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 타블로가 이해리의 초호화 별장 규모에 놀라움을 감추지 못했다.

리의 별장 12일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '유부 넷, 싱글 하나'라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 에픽하이 멤버들은 다비치의 초대를 받아 이해리의 별장을 찾았다. 넓은 마당과 고급스러운 분위기에 감탄한 이들은 "집 좋다", "여기 말리부 아니냐", "300평은 되겠다"며 입을 다물지 못했다.

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이어 "LA에서 힙합하는 사람들이 뮤직비디오를 찍을 때 꼭 이런 곳에 앉아서 촬영한다"며 이국적인 분위기에 감탄했다.

특히 타블로는 "분명히 다비치가 우리랑 활동하는 종류도 비슷하고 시기로 봤을 때 음악, 유튜브로 번 것도 비슷할 거다. 그런데 2인조면 이렇게 살 수 있는 거냐"며 놀라워했다.

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이에 강민경이 "오빠는 저작권료가 있지 않냐"고 묻자, 투컷은 "타블로 어마어마하다"고 거들었다. 그러나 타블로는 "그래도 셋이 나누면 아무것도 아니다"라며 "가사 쓰니까 미쓰라와 나누고 투컷과도 곡 쓸 때 나눈다"고 밝혔다.

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이후 이해리는 "오빠가 맥주 좋아한다고 해서 생맥주 기계도 사놨다"며 손님 대접에 진심인 모습을 보였다. 이를 본 타블로는 "돈이 얼마나 많은 거냐"며 다시 한번 놀랐다.

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강민경은 "언니가 완전 I다. 집에 사람들을 초대하는 일이 극히 드물다"며 "호스트형 인간이 아니라 이런 거에 능숙하지 않은데 오빠들 온다고 엄청 신경 썼다"고 전했다.