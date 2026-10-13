'명예영국인' 백진경, 임신 7개월인데 살 빠져 주변 걱정.."아이가 영양분 다 먹나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '명예영국인' 백진경이 임신 7개월에도 오히려 살이 빠진 근황을 전했다.

12일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '글로벌 개그맨 세 명이 모이면? | 개 세 모 2 | EP.01'라는 제목의 영상이 게재됐다. 첫 번째 '개세모'의 주인공으로는 신기루, 백진경, 유병권이 출연했다.

이날 백진경은 신기루에게 "언니는 왜 목이 항상 올라오는 걸 입고 오냐"고 물었다. 신기루는 "목을 조여주면 얼굴이 작아 보인다. 차이나카라 같은 거 있는 게 작아 보인다"며 "이런 뚱녀 팁까지 알려줘야 되냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러자 백진경은 "은근히 나는 그래도 목선이 있다"며 자신감을 드러냈다. 이를 본 유병권은 "살이 많이 빠졌다"며 걱정했고, 신기루도 "아이 갖고 나서? 왜 그런 거냐"거 물었다.

현재 임신 7개월인 백진경은 "나도 모른다. 아이가 영양분을 다 먹나 보다"라고 답했다. 이에 신기루가 "그럼 아이가 도대체 어떻게 태어나는 거냐"고 되묻자 백진경은 "지금 그냥 배꼽을 뚫고 나올 수도 있다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

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한편 백진경은 2023년 영국 출신 배우 로한 네드와 결혼했으며 지난 6월 임신 소식을 공개했다. 뱃속 아이의 태명은 '치즈'로 성별은 딸이며, 오는 12월 출산을 앞두고 있다.