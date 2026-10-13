"이름 대면 다 아는 부자 배우, '나만 벼락거지 됐다'며 우울"...백지연 폭로 (지금백지연)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 백지연이 돈이 많은 사람조차 상대적 박탈감에 시달리는 현실을 전했다. 유명 배우조차 자신만 가난해진 것 같다며 우울해했다는 일화를 공개하며, 타인의 행복보다 불행에 더 관심을 갖는 인간의 심리를 짚었다.

지난 12일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 '남들의 행복보다 불행에 더 관심이 가는 인간의 본능'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지연은 인간의 본성을 보여주는 사회·심리학적 연구를 소개하며 타인의 불행에 관심을 갖는 심리에 대해 이야기했다.

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그는 "다른 사람이 행복하다는 이야기보다 다른 사람들이 불행하다는 소식을 더 궁금해한다고 하더라"며 독일어 단어 '샤덴프로이데(Schadenfreude)'를 언급했다. 이는 다른 사람이 겪는 고통이나 불행을 보며 느끼는 즐거움을 뜻한다.

이어 백지연은 주변 사람들과 자신을 비교하면서 상대적 박탈감을 느끼는 심리에 대해서도 설명했다. 다른 사람들은 큰돈을 벌고 있는데 자신만 뒤처지고 있다는 생각이 우울감으로 이어질 수 있다는 것이다.

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그러면서 한 유명 배우의 사례를 공개했다. 백지연은 "제 주변에 이름 석 자만 이야기하면 다 아는 유명한 배우인데, 굉장히 돈이 많다. 부자다"라며 "그런데 '나만 벼락거지된 것 같다'고 하면서 우울한 표정을 짓더라. 실제로 오랫동안 우울했다고 한다'고 전했다.

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경제적으로 여유가 있는 사람조차 주변과 자신을 비교하며 상대적 박탈감을 느낄 수 있다는 설명이다.

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백지연은 이러한 감정이 단순히 돈이 많고 적은 문제만은 아니라고 강조했다. 그는 "있고 없고의 문제가 아니라 모든 사람의 문제인 것 같다"고 덧붙였다.