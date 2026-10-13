박명수♥한수민 딸, 한예종 합격하더니..엄마 병원 환자들까지 축하 세례

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 딸 민서의 대학 합격을 축하해주는 환자들에게 감사한 마음을 전했다.

한수민은 최근 자신의 SNS에 "매일이 감동이고 사랑이다. 매일 수많은 환자들이 따님 축하한다고 말씀해주신다. 행복하다. 선생님 감사합니다"라는 글을 남겼다.

최근 대학 합격 소식이 알려진 딸 민서를 향해 환자들의 축하가 이어지자 기쁜 마음을 드러낸 것으로 보인다.

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앞서 한수민은 지난달 SNS를 통해 딸의 한국예술종합학교 합격 소식을 직접 알렸다. 그는 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"며 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌다"고 전했다.

이어 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서"라며 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"고 덧붙였다.

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한국무용을 전공해온 민서는 오랜 시간 이어온 노력 끝에 한국예술종합학교에 합격하며 많은 축하를 받았다.

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한편 한수민은 지난해 서울 압구정동에 기능의학과 비만 클리닉 등을 운영하는 가정의학과 의원을 개원해 진료를 이어가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com