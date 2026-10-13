유료 팬방서 "어쩌라고 짜증나게"…체이서 렌, 데뷔 8개월만 인성논란→소속사 대리사과[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 체이서 렌의 인성 논란에 소속사가 대신 고개를 숙였다.

소속사 하울링엔터테인먼트는 12일 "렌의 부적절한 언행으로 상처 받으셨을 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "팬 여러분께 더욱 신중하고 책임감 있는 모습을 보여드렸어야 함에도 경솔한 말과 행동으로 실망과 상처를 드린 점에 대해 깊이 반성하고 있다. 플러스 챗을 통해 팬 여러분과 소통하는 과정에서 부적절한 언행을 보인 것은 어떠한 이유로도 정당화 될 수 없으며 팬 여러분께서 보내주시는 관심과 사랑에 걸맞지 않은 행동이었다"고 사과했다.

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소속사 측은 "이번 일을 엄중하게 받아들이고 있으며 앞으로 유사한 일이 재발하지 않도록 아티스트 교육 및 관리에 더욱 세심한 주의를 기울이겠다. 팬 여러분과의 소통에 있어 보다 신중하고 책임감 있는 태도가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

렌은 유료 팬 소통 플랫폼을 통해 팬들과 대화를 나누던 중 한 팬이 "계속 기다렸다"는 메시지를 보내자 "아 어쩌라고", "왜 나한테 뭐라고 해. 자꾸 짜증나게"라고 답해 비난을 받았다.

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체이서는 강빈 케이스케 렌 윤성 시훈으로 구성된 5인조 보이그룹으로 지난 2월 데뷔했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com