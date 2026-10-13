신기루, 호스트바 도주 루머에 발끈 "벌이도 있는데 도망가면 어떡하냐고" ('비보')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 신기루가 호스트바 도주 루머에 분노했다.

12일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '글로벌 개그맨 세 명이 모이면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

신기루는 최근 호스트바에 갔다는 루머가 번졌다고 고백했다. 신기루는 "'대전 호스트바 도주녀'라고 소문이 났다. 그 분이 입은 옷이 내가 제가 진짜 즐겨 입던 분홍색 옷이었다. 사람들이 그런 거만 나오면 다 나한테 DM을 보낸다. 그래도 벌이가 있는데 도주하시면 어떡하시나요(라고 보낸다.) 이게 뭐 장난일 수도 있는데 진짜 내가 열받는 건 그걸 믿는 사람이 있는 것"이라 토로했다.

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이에 제작진은 실제 도주한 사람을 검색했다가 웃음이 터졌고, 신기루는 "저 원피스가 있어서 짜증나는 것"이라 밝혀 웃음을 더했다.

그런가하면 신기루는 "알고리즘이 뭐가 어디서부터 잘못됐는지 모르겠는데 들어가면 자꾸 트랜스젠더 얘기만 나온다. 내가 풍자랑 방송을 진짜 많이 하지 않았냐. 그래서 어디만 들어가면 '트랜스젠더 태국 수술 썰' 이런 게 나온다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 백진경은 "나 보면 언니랑 풍자 언니 뜨고 풍자 언니 보면 나와 언니가 뜬다. 우리 셋이 묶여있다"고 분석했고 신기루는 "돼지 떠내려 가는 거 계속 나온다. 그런 거만 나와서 (명예영국인)을 잘 몰랐다. 그러다 이자벨(명예영국인 부캐)를 알게 됐다"고 백진경과 친해진 배경을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com