쿠팡 알바라도 하지…프미나 노지선, 조작 1위→카드론 300만원 돌려막기 고백 역풍[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 프로미스나인 출신 노지선이 과거 그룹 활동에 대한 솔직한 심경을 털어놨지만 반응은 냉랭하다.

노지선은 11일 '민새롬의 오픈스튜디오'를 통해 공개된 '아이돌에서 직무 전환한 인생 선배의 피같은 조언'이라는 제목의 영상을 통해 그동안 감춰왔던 속내를 고백했다.

노지선은 Mnet '아이돌학교'에서 최종 1위를 차지하며 프로미스나인으로 데뷔했지만, 제작진이 '아이돌학교' 투표 결과를 조작한 사실이 드러나 곤욕을 치렀다. 노지선은 2024년 플레디스엔터테인먼트와의 전속계약이 종료된 뒤 팀을 탈퇴, 뷰티 크리에이터로 새출발했다.

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노지선은 "1등이었는데 1년 만에 조작 논란이 터졌다. 내가 열심히 해서 1등이 됐다 생각했는데 아니라고 하니 스스로 명예롭지 않고 혼란스러웠다. 나쁜 사람들은 따로 있는데 내가 어떤 발언을 하던 그 출연자와 내 이름으로 기사가 나가니까 또 다른 피해가 생길까봐 말을 못했다. 그만두자니 회사와의 계약도 있었고 나 역시 아이돌이 좋았다"라고 털어놨다.

하지만 아이돌 활동 역시 녹록지 않았다고. 노지선은 "내면, 무대, 작곡 능력 등이 인정받는 걸 원했지만 나는 '예쁘다' '몸매 좋다' '잘만 하면 사귈 수 있을 것 같다'는 반응이 나왔다. 무대를 하면 가슴 확대해서 영상이 올라왔다. 속상했다. 하지만 팀 안에 존재하는 사람이기 때문에 혼자만 튈 수는 없어 최대한 마음을 많이 눌렀다"고 고백했다.

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결국 아이돌 활동을 끝낸 뒤에는 생활고에 시달렸다고. 노지선은 "28세까지 아이돌 생활을 했다. 그때까지 어머니 아버지 오빠의 도움을 받을 수는 없고 당장 살아야 하니까 대출을 알아봤다. 직업이 없고 수익도 없으니까 대출이 안나오더라. 무대에 오를 때는 회사에서 다해주시니까 어떻게든 됐는데 대출도 안되니까 막막했다. 그런데 카드론은 되더라. 높은 금리는 당시에는 와닿지 않았다. 당장 300만원을 준다고 하니까 3~4개월은 살 수 있지 않을까 생각했다"고 말했다.

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이어 "카드론을 한번 빌렸는데 한도가 또 늘어났다. 그러면 또 돈을 빌려 먼저 빌린 300만원을 갚는 식으로 계속 반복하며 빚이 정말 눈덩이처럼 불어났다. 오빠가 결혼준비를 하는 와중에 돈을 빌려줬다. 카드론도 갚고 오빠한테도 그룹을 나온지 1년이 지나고 나서야 다 갚았다"고 전했다.

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이에 네티즌들의 반응은 크게 엇갈렸다. 팬들은 '얼마나 힘들었겠나' '프로미스나인 정산 받은지 얼마 안됐다'며 안타까워했다. 하지만 '돈이 없으면 쿠팡 아르바이트라도 해야지 대출부터 알아보면 되겠나' '최강희 태사자도 아르바이트 한다'는 등 노지선의 경제 관념을 꼬집는 이들도 많았다.

이후 노지선은 12일 "14세부터 29세까지의 15년을 20분 남짓에 담아봤다. 모든 이야기를 하기엔 부족한 시간이지만 애초 모든 걸 얘기할 생각도 없었다. 아름다웠던 순간도, 그렇지 못했던 순간도 있었고 고마운 사람들과 이해하기 어려운 이들도 있었다"고 밝혔다.

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이어 "내가 좋아서 아름다워지고 싶은 마음과 누군가에게 보기 좋은 모습으로 존재해야 한다는 건 다른 이야기라는 걸 이해하는데 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 나는 이제 달라졌다. 당연하게 여기던 것들도 다시 의심하고 틀렸다는 걸 알아가기도 한다. 여전히 잘 모르는 것도 많지만 계속 달라질 것이다. 그래도 즐겁다"라고 전했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com