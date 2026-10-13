'30kg 감량' 이수현, 공연 끝나자마자 디저트 먹방 터졌다 "다 먹으면 10km 뛰어야 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 악뮤 이수현이 핫한 디저트를 맛봤다.

12일 이수현의 유튜브 채널에서는 '서울 막콘 끝나자마자 제일 먼저 한 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

서울 마지막 콘서트를 끝낸 이수현은 대기실에 오자마자 한정선 찹쌀떡을 꺼내 들었다. 이수현은 "친구가 사다 줬다. 너무 먹고 싶었다"며 설레는 마음으로 상자를 열었다. 옆에 있던 트레이너는 "칼로리 확인하시는 거냐"고 물었고 이수현은 싸늘한 눈빛으로 째려봐 웃음을 안겼다.

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멜론 요거트 맛부터 차례대로 스태프들과 나눠 먹은 이수현. 이 가운데 스태프는 "이거 다 먹고 나면 러닝 몇 키로 뛰어야 하냐"고 물었고 트레이너는 "10km 뛰어야 한다. 지금 600kcal 먹은 거니까 10km 뛰면 된다. 내일 러닝하기로 하지 않았냐"고 밝혔다. 이에 이수현은 "이제 막 끝나고 이제 쉴 생각하고 있는데 또 뭘 하자고. 말 걸지 마라"라고 거부했다.

찹쌀떡을 맛본 이수현은 "맛있긴 한데 줄이 3시간 있는 건 잘 모르겠다"고 솔직히 밝혔다. 이에 한 스태프는 "침착맨 님이 한 말이 있는데 찹쌀떡이랑 과일을 사서 한입씩 베어먹으러 하더라"라고 밝혔고 이수현은 "나도 그걸 봤는데 그거랑 맛이 다르긴 하다. 백앙금이나 요거트가 들어가있지 않냐. 백앙금보다는 요거트가 맛있는 거 같다"고 밝혔다. 이어 "그리고 좋은 건 과일 자체가 맛있었다. 피도 쫀득쫀득하고 앙금이나 요거트도 되게 적절하게 들어가있는데 문제는 그렇게 특별하진 않았다. 내가 디저트를 안 좋아해서 그렇다"고 솔직히 평했다.

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한편, 이수현은 자신의 채널을 통해 최고 체중 대비 약 30kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

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wjlee@sportschosun.com