주우재·김풍, 7년 우정 실체 "전화번호도 없어, 카메라 돌 때만 대화" ('옥문아')

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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 주우재와 김풍이 7년 친분의 실체를 전격 폭로한다.

매주 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')은 매일 쏟아지는 세상의 모든 잡학 지식 속에서 '뇌섹인'이 되기 위해 옥탑방에 모인 문제아들이 기상천외한 문제를 두고 펼치는 퀴즈 토크쇼. 오늘(13일) 방송되는 '옥문아' 330회에는 요리계의 대표 이단아로 통하는 '쇼셰프' 김풍과 '요리하는 돌아이' 윤남노가 게스트로 출격해, 송은이-김숙-김종국-홍진경-양세찬-주우재와 함께 왁자지껄하고 맛깔스러운 퀴즈 토크를 펼친다.

이날 오프닝에서는 MC들과 게스트의 뜻밖의 친분 토크가 이어지며 시선을 모은다. 먼저 김숙이 "우리는 김풍 작가님과 우재가 되게 친한 줄 알았다"고 운을 떼자, 김풍은 "2019년 요리 프로그램을 함께하며 만난지 꽤 됐다"면서도 돌연 "하지만 우리는 엄연히 '쇼 프렌즈'"라고 칼같이 선을 그어 모두를 놀라게 한다.

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이어 김풍이 "진정한 친구라면 카메라가 없을 때 사담을 나눠야 하는데, 우리는 카메라 앞에서만 사담을 나눈다"고 폭로하자, 주우재 역시 "맞다. 우리는 엄연한 비즈니스 관계"라며 칼 같은 거리두기에 동조해 폭소를 유발한다. 심지어 "따로 전화하거나 밥 먹은 적은 없냐"는 질문에 주우재는 "카메라가 돌거나 최소한 녹음기라도 돌아야 대화를 시작한다. 심지어 번호도 없다"며 전화번호조차 모르는 7년 차 '비즈니스 쇼윈도 우정'의 진실을 공개해 웃음을 더한다. 급기야 주우재와 김풍은 약속이라도 한 듯 "오늘은 카메라가 돌고 있으니 완전 절친"이라며 입을 모아, 7년차 '쇼 프렌즈'의 찰떡 호흡으로 현장을 초토화시킨다.

반면 홍진경과 윤남노 셰프는 주우재·김풍 콤비와는 180도 다른 '끈끈한 온정파' 우정을 인증해 극과 극 분위기를 자아낸다. 송은이가 "진경이도 남노 셰프와 친하다고 하더라"라고 운을 떼자, 윤남노는 "사실 오늘이 두 번째 뵙는 것"이라고 조심스럽게 고백해 웃음을 자아낸다. 이어 윤남노가 "첫 만남 날 바로 주소를 물어보시더니 파김치를 보내주셨다. 저는 먹을 거 주시면 무조건 진짜 친한 친구다. 돈도 필요 없고 먹을 것만 주시면 된다"며 홍진경표 파김치에 얽힌 특급 미담을 공개하자, 홍진경은 "남노는 기도할 때 생각나는 동생"이라고 덧붙이며 새로운 애착동생으로 윤남노를 낙점한다는 후문. 이처럼 셰프들과의 극과 극 친분을 자랑하는 홍진경과 주우재의 모습이 옥탑방을 훈훈함과 폭소로 물들인다는 전언이다.

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이처럼 '철저한 쇼윈도 비즈니스'로 뭉친 주우재X김풍과 '기도와 파김치'로 이어진 홍진경X윤남노의 극과 극 우정 스토리는 오늘(13일) 저녁 8시 50분 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com