"훈남 셰프와 결혼했더니 시한부 시누이 액받이 돼" 충격 사건에 데프콘 "괴물들" ('탐비')

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[스포츠조선 이우주 기자] '탐정들의 영업비밀'이 온갖 핑계로 70대 집주인에게 3억 원이 넘는 돈을 빌려간 세입자의 실체와, 시한부 시누이를 대신해 남편의 새로운 액받이로 선택된 여성의 사연을 공개하며 안방을 충격에 빠뜨렸다.

12일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "어머니에게 3억 원이 넘는 돈을 빌려간 세입자의 실체를 밝혀달라"는 아들의 의뢰가 소개됐다. 의뢰인의 어머니는 2024년 2월 보증금 300만 원, 월세 60만 원에 한 세입자를 들였다. 입주한 지 얼마 지나지 않아 세입자는 "다리가 아픈데 병원비가 없다"며 보증금 일부를 빼달라고 요구했다. 몸이 아파 휴직 중이라는 사정을 딱하게 여긴 의뢰인의 어머니는 선뜻 돈을 내줬다. 하지만 세입자는 "희귀한 신장병을 앓고 있다"며 입주 기간 내내 월세를 한 번도 내지 않았고, 보증금마저 모두 까먹었다. 집을 이사한 뒤 세입자의 돈 요구는 더욱 집요하고 대담해졌다. 자신을 대기업 직원으로 소개한 그는 "회사에서 직원 대출 1억 원을 받을 수 있는데, 그러려면 개인회생부터 정리해야 한다"며 수차례 돈을 받아갔다. 당장 목숨이 위태롭다며 병원 사진을 보내 동정심을 자극하는가 하면, 극단적 선택을 암시하는 듯한 사진과 메시지까지 보냈다.

의뢰인의 어머니가 더 이상 돈을 빌려줄 수 없게 되자 세입자는 수법을 바꿔 "사실 통장에 3억 원이 있는데 압류된 상태"라며 통장 잔고 이미지를 보냈다. "이번만 돈을 넣으면 압류가 풀린다"는 법원, 은행 직원과의 통화 내용까지 첨부했다. 결국 압류만 풀면 모든 문제가 해결된다는 생각에 의뢰인 어머니는 휴대폰 소액 대출까지 받아 돈을 건넸다. 이를 본 '탐비' 출연진은 "돈은 있는데 압류됐다는 말은 사기꾼들의 단골 멘트"라며 황당함을 감추지 못했다. 세입자에게 속아 가진 돈은 물론, 주변 지인에게 빌린 돈과 대출까지 동원해 3억 원이 훌쩍 넘는 돈을 빌려준 의뢰인의 어머니는 결국 신용불량자 신세가 됐다. 그런데도 세입자가 반성은커녕 개인회생을 권유했다는 이야기에 데프콘은 "어떻게 사람이 이럴 수가 있냐. 이렇게 살면 안 된다"며 격분했다. 유인나는 "아픈 세입자한테 병원비 한 번 줬다가 개인회생까지 하게 된 것"이라며 안타까움을 감추지 못했다.

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실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 훈남 셰프 남편의 외도 의혹 뒤에 감춰진 소름 돋는 비밀이 밝혀졌다. 의뢰인은 남편의 누나이자 자신의 친한 언니를 통해 이탈리안 레스토랑의 셰프인 남편을 소개받았다. 수려한 외모와 스윗한 매력을 갖춘 남편의 레스토랑은 늘 여성 손님들로 북적였고, 의뢰인 역시 그런 남편에게 첫눈에 반해 먼저 적극적으로 다가갔다. 결국 두 사람은 만난 지 6개월 만에 초고속으로 결혼에 골인했다. 그런데 몇 달 전부터 두 사람의 결혼 생활에 이상기류가 감지됐다. 의뢰인은 "남편이 거짓말을 하고 레스토랑을 비우는 일이 잦아졌고, 최근 이상한 꿈도 꾼다"며 불안감을 호소했다. 조사에 착수한 탐정단은 의뢰인의 남편이 자신의 누나와 손깍지를 끼고 볼을 만지는 등 남매 사이라고는 믿기 어려운 다정한 스킨십을 나누는 모습을 목격했다. 확인 결과 의뢰인의 시누이가 시한부 상태이며, 두 사람이 친남매가 아니라는 사실이 드러났다.

충격은 여기서 끝이 아니었다. 알고 보니 의뢰인의 시누이는 "아들이 단명할 팔자"라는 무속인의 말에 시어머니가 액받이로 19살에 입양한 딸이었다. 하지만 의뢰인의 남편과 시누이는 한집에서 지내며 사랑에 빠졌고, 금지된 관계를 이어오게 됐다. 그러던 중 시한부 판정을 받은 시누이는 자신을 대신할 새로운 액받이를 찾아주게 됐고, 그 대상으로 의뢰인이 선택된 것이었다. 의뢰인의 남편은 자신의 죽음을 피하기 위해 누나가 시키는 대로 의뢰인에게 프러포즈를 하고 결혼까지 감행했다. 역대급 사건에 데프콘은 "인간들이 아니라 괴물들이다"라며 경악했고, 김풍은 "누군가를 저주하는 건 진짜 무속이 아니다"라며 일침을 가했다. 한편 이날 일일 탐정으로 함께한 배우 이수경은 "몇백만 원에 산 와인이 10배 올라 억대가 됐다"며 남다른 애주가 면모를 공개해 화제를 모았다. 이어 "저는 액받이는 필요 없고, 같이 행복하게 살 사람이 필요하다"며 미래의 남편을 향한 영상 편지를 보내 웃음을 안겼다.

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생활밀착형 탐정 실화극 채널A '탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com