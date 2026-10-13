'37세 자연임신' 야구여신 김한나, 결혼 1년 만에 득남.."천사가 태어나"

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[스포츠조선 이게은기자] 치어리더 출신 김한나가 득남 소식을 전했다.

13일 김한나는 자신의 SNS에 "26.09.29. 우리의 천사 '달래' 현우가 태어났습니다. 이렇게 사랑스러운 생명체가 제 뱃속에서 태어났다는 게 아직도 믿기지 않고, 제 아픔보다 현우를 먼저 생각하게 되는 제 모습을 보면서 부모의 마음을 조금은 알 것 같아요"라며 엄마가 된 벅찬 소감을 전했다.

이어 "이제 시작이지만, 정석·한나·현우·꼬미까지 저희 네 식구 앞으로 더 행복하게 잘 살아보겠습니다. 하루빨리 현우와 여기저기 좋은 곳을 함께 다니고 싶어요! #말띠 아기"라고 덧붙였다.

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함께 공개된 사진 속 김한나는 산후조리원에서 아들을 품에 안고 환한 미소를 짓고 있다. 남편 김정석도 밝은 표정을 지으며 세 식구의 행복한 순간을 사진으로 남겼다.

한편 김한나는 1989년 생으로 키움 히어로즈, KIA 타이거즈 등에서 치어리더로 활동하며 야구 팬들에게 큰 사랑을 받았다. 지난해 9월, 3세 연하 응원단장 김정석과 결혼하며 은퇴했다. 이후 지난 1월 "생각지도 못한 축복이 찾아왔다"라며 임신 소식을 전했고 결혼 1년 만에 아들을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com