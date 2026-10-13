김유정→이동휘가 왜 여기서 나와…'부활남: 더 레드', 특별출연도 빛났다

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 김유정, 이동휘가 특별출연으로 화제다.

먼저 죽을수록 강해지는 부활남 석환(구교환), 타인을 조종하는 능력을 지닌 블랙(신승호)과 같이 또 다른 특별한 능력을 지닌 블루 역은 김유정이 맡았다. 석환, 블랙과 달리 스스로를 지킬 힘이 약해 인큐베이터 안에서 연명 중인 블루를 남다른 존재감으로 완성한 김유정은 등장과 동시에 관객들의 이목을 단숨에 집중시켰다.

여기에 석환의 절친 영하(강기영)가 운영하는 한림 체육관의 체육관생 역으로 분한 이동휘는 극에 완전히 녹아든 모습으로 관객들에게 유쾌한 에너지를 선사한다. 이동휘는 석환을 돕다가 성당에서 겪은 무용담을 펼치는 영하를 심드렁하게 대하는 체육관생을 특유의 생활 연기로 자연스럽게 소화해 냈다. 이처럼 등장만으로도 스크린을 장악하는 특별출연 라인업으로 화제를 모으고 있는 '부활남: 더 레드'는 풍성한 재미로 10월 극장가에서 존재감을 이어갈 것이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com