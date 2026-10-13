[단독] 박세미 ♥예비신랑 정체…아이돌 오디션→BTS와 작업 ‘훈남 플로리스트’

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[스포츠조선 조민정 기자] 지난 12일 깜짝 결혼 소식을 발표한 박세미의 '1살 연하 비연예인' 예비신랑에게 뜻밖의 과거가 있었다. 과거 아이돌 오디션 프로그램에 출연했던 참가자에서 현재는 방탄소년단(BTS)과도 작업한 플로리스트로 변신한 인물이었다.

박세미는 12일 자신의 SNS와 유튜브 채널 '안녕하세미'를 통해 "이번 주에 결혼한다"며 결혼 소식을 깜짝 발표했다.

예비신랑은 한 살 연하로 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 만나 약 2년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 박세미는 예비신랑을 "평생 함께 놀고 웃고 맛있는 것도 먹을 제일 친한 짝꿍"이라고 표현하며 웨딩화보도 공개했다.

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공개된 웨딩화보에서는 그동안 '비연예인 남자친구'로만 알려졌던 예비신랑의 얼굴도 처음으로 모습을 드러냈다. 앞서 박세미는 남자친구가 181cm의 큰 키에 운동으로 다져진 체격을 갖췄다고 자랑하며 "키스할 때 거의 점프해야 한다"고 너스레를 떨기도 했다. 또 예비신랑이 자신을 매일 챙기고 발 마사지까지 해준다며 각별한 애정을 드러냈다.

박세미의 예비신랑은 현재 플라워 카페를 운영하며 플로리스트로 활동 중인 김준연이다.

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그러나 김준연에게는 지금의 직업과는 전혀 다른 이력이 있다. 약 14년 전인 2012년 JTBC가 선보인 대형 오디션 프로그램 '메이드 인 유'에 참가해 아이돌 데뷔에 도전했던 것.

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당시 김준연은 치열한 경쟁을 뚫고 '톱20'까지 진출했다. 특히 '아이돌 롤모델 따라하기' 미션에서는 2PM의 'Heartbeat'를 선곡해 무대에 올랐고 '연습벌레 모범생'으로 불릴 정도로 성실한 연습 과정과 안정적인 무대를 보여주며 호평을 받았다. 이후 방송에서도 이유종과 함께 무대를 꾸미는 등 경연을 이어갔다. JTBC 공식 다시보기에는 김준연의 '메이드 인 유' 출연 기록이 현재도 남아 있다.

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아이돌을 꿈꾸던 김준연은 이후 완전히 다른 길을 택했다. 그는 과거 한 매체와의 인터뷰에서 그는 플로리스트 활동을 시작했다고 밝혔다. 1세대 플로리스트인 아버지의 영향을 받아 꽃을 본격적으로 공부했다고 전했다. 해외 플라워 스쿨에서 전문 과정을 밟고 자격증 공부까지 거치며 플로리스트로 자리를 잡았다고. 이후 각종 브랜드와 아티스트 관련 작업을 맡으며 활동 영역을 넓혔다. 이외에도 뮤직 페스티벌 디렉팅과 브랜드 캠페인 등 다양한 작업에 참여해왔다고도 덧붙였다.

방탄소년단과의 인연도 눈길을 끈다. 방탄소년단은 지난 2020년 자체 예능 '달려라 방탄' EP.99 '플로리스트' 편에서 그의 플라워 카페를 찾아 꽃꽂이에 도전했다. 멤버들은 플로리스트의 도움을 받아 부토니에와 화관 등 각종 꽃 장식품을 직접 만들었다. 당시 김준연의 훈훈한 외모 역시 멤버들 사이에서 화제가 됐다. 방탄소년단 멤버들은 그를 향해 "훈남 선생님이다", "프로듀스 101에 나가셔야 하는 것 아니냐", "정말 얼굴이 꽃처럼 예쁘시다"는 반응을 보이며 감탄하기도 했다.

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더욱 특별한 것은 자신의 결혼식 역시 직접 꽃으로 완성한다는 점. 김준연은 박세미와의 결혼을 앞두고 웨딩 공간에 들어갈 꽃 장식에도 직접 참여한 것으로 전해졌다. 수년간 다른 이들의 특별한 날을 꽃으로 장식해온 플로리스트가 자신의 결혼식 꽃까지 직접 꾸미게 된 것. 실제 박세미가 SNS에 공개한 웨딩 화보 정보에도 남자친구의 플라워 카페 계정이 태그돼 있다.

한편 박세미는 김준연과 오는 주말 결혼식을 올리고 부부가 된다. 두 사람은 약 2년간의 교제 끝에 결혼을 결심했다. 박세미는 결혼을 불과 며칠 앞두고 직접 예비신랑의 얼굴이 담긴 웨딩화보를 공개, 팬들에게 소식을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com