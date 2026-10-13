이동준, 조카 송진우 가족 폭로 "52억 날린 '클레멘타인' 참패 원인" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이우주 기자]'동상이몽2' 이동준이 영화 '클레멘타인'의 흥행 실패 원인을 밝힌다.

13일 화요일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 송진우 부부와 외삼촌 이동준의 유쾌한 만남이 공개된다.

이날 방송에는 송진우, 미나미 부부가 외삼촌인 배우 이동준의 집을 찾는 모습이 그려진다. 삼촌 조카 사이인 이동준, 송진우는 만나자마자 팽팽한 '투머치 패션' 신경전을 벌였고, 연예계 대표 '끼 패밀리' 다운 범상치 않은 티키타카로 시작부터 스튜디오의 기대감을 고조시켰다. 이어 이동준은 전설의 영화 '클레멘타인' 흥행 참패의 충격적인 비하인드를 털어놓아 이목을 집중시켰다. 평점 9.4점을 기록한 데다, 드라마 '김부장'의 원조 격인 스토리임에도 참패한 배경에 다름 아닌 '송진우 패밀리'가 지목된 것. 온 가족이 총출동해 힘을 보탰지만 도리어 원망의 대상이 되어버린 기막힌 내막이 밝혀지자 스튜디오가 초토화됐다는 후문이다. '클레멘타인'의 숨겨진 비극은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, '만능 배우' 송진우의 파격적인 새로운 도전도 이어진다. 외삼촌이자 연예계 선배인 이동준에게 업계 불황 고민을 토로하던 송진우는 가수 도전의 속내를 밝혔다. 이에 '트로트 부자'로 활약 중인 이동준과 아들 이일민의 날카로운 자질 검증 테스트가 펼쳐졌다. 송진우는 장난기를 싹 뺀 진지함과 폭발적인 흥으로 현장을 뒤흔들며, 깐깐한 베테랑 '트로트 부자'의 극찬을 이끌어냈다. 과연 송진우가 준비한 비장의 무대는 어떤 모습일지, '흥 가문' 송진우의 파란만장 트로트 가수 도전기는 13일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 2'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com