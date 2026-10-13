300만 돌파 힘 얻었나..'암살자(들)', 다시 흥행 1위로 역주행

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 경쟁작을 제치고 흥행 1위 역주행에 성공했다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'이 13일 오전 7시 기준 누적 관객수 302만3218명을 기록, 전체 박스오피스 1위를 달성하며 막강한 흥행 파워를 과시하고 있다. 특히 개봉 20일 만에 누적 관객수 300만명을 돌파하는 쾌거를 이룬 '암살자(들)'은 2026년에 개봉한 한국영화 TOP5에 등극하며 올가을 극장가를 대표하는 흥행작으로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

이처럼 연이은 흥행 기록으로 저력을 증명한 '암살자(들)'은 개봉 4주 차에도 꺾이지 않는 흥행 기세로 극장가를 사로잡고 있다.

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실관람객들의 높은 만족도는 '암살자(들)'의 꾸준한 흥행세를 뒷받침하고 있다. 각본과 연출, 열연이 빚어낸 높은 완성도에 호평이 이어지는 가운데, '암살자(들)'의 장기 흥행에 더욱 힘이 실리고 있다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com