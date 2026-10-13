이효리, 미인대회 출신 女 갑질에 "젊음·미모 오래가지 않아" 일침 ('연애전쟁')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] JTBC '연애전쟁'에서 이효리가 미인대회 입상 이후 스스로 '공인'이라는 생각에 휩싸인 여친에게 "젊음과 외모는 한 순간"이라며 "자신만의 무기를 갈고 닦아야 한다"는 경험에서 우러나온 조언을 전했다.

지난 12일(월) 방송된 JTBC 연애 리얼리티 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 16회에서는 미스 월드 코리아 美 출신의 화려한 비주얼을 자랑하는 여친과 그녀의 손발이 되어주는 돌쇠 남친의 갈등이 공개됐다. 여친은 미인대회 수상 이후 스스로 "공인"이라 말하며 각종 행사에 참석하는 등 인생에서 가장 빛나는 삶을 사는 반면, 취업준비생인 남친은 상대적으로 자존감이 떨어진 상태라 안타까움을 자아냈다.

남친은 유행에 집착하는 여친 때문에 데이트마다 극한의 체력전을 벌이고 있었다. SNS에서 화제가 된 곳이라면 어디든 찾아가는 여친은 체감온도 40도의 폭염 속에서도 1시간 40분을 이동해 빵지순례에 나서는가 하면, 왁뿌 소금빵 하나를 먹기 위해 3시간 웨이팅도 불사했다. 남친은 여친의 가방과 쇼핑백을 들고 심부름까지 도맡았다. 이를 지켜보던 이효리는 "그건 상순 오빠도 못 기다려"라며 혀를 내둘렀다.

Advertisement

남친의 고충은 여기서 끝이 아니었다. 미인대회 수상 이후 각종 행사에 참석하는 여친의 '무급 매니저' 역할까지 자처하고 있었던 것. 남친은 행사 스케줄을 챙기고 여친이 필요한 물건을 가져다주는 등 헌신했지만, 정작 자신의 감정은 억누르고 있었다. 남친은 "하나부터 열까지 다 맞춰주는 걸 당연하게 느끼는 게 스트레스"라면서도 거절하면 관계가 틀어질까 봐 참아왔다고 털어놨다. 이에 김희철은 "자발적 노예가 됐다"며 안타까워했다.

여친의 시선에서 바라본 연애는 또 달랐다. 남친은 불만을 솔직히 표현하는 대신 한숨을 내쉬거나 짜증을 내 여친을 힘들게 했고, 자신감이 떨어져 함께 사진 찍는 것조차 거부했다. 영양사 시험을 준비 중인 남친은 화려해진 여친의 삶과 자신의 현실을 비교하며 점점 위축됐던 것. 여친 역시 "연애 초반의 당당했던 상태로 돌아갔으면 좋겠다"며 달라진 남친에 대한 속상함을 드러냈다.

Advertisement

이에 이효리는 두 사람에게 진심 어린 조언을 건넸다. 이효리는 여친에게 "젊음, 아름다운 외모는 오래가지 않는다"며 "노력으로 얻은 자신감의 무기를 만들면 좋겠다"고 조언했다. 이어 한없이 작아진다는 남친에게는 "이상순과 하관이 닮았다"라고 운을 떼 웃음을 자아낸 후 "피는 시기가 다 다르다. 늦게 피는 꽃도 있다"며 용기를 북돋웠다. 서장훈 역시 "공인? 둘 다 너무 붕 떠 있다"라며 "정신차려"라고 일침을 가했다. 또한 "공인이란 생각을 버려야 한다"고 순간의 유명세에 사로잡히기보다 자신만의 경쟁력을 키워야 한다고 강조했다.

Advertisement

결국 두 사람은 서로의 진심을 확인하고 만남을 선택했다. 여친은 "남친은 내 자존감을 높여준 사람인데 나는 그 역할을 못해준 것 같다"며 미안함을 드러냈고, 남친 역시 "자존감을 높이려고 진짜 노력 많이 하겠다"고 다짐했다. 서로 다른 삶의 속도 속에서 흔들렸던 두 사람이 관계를 이어가기로 결정하며, 연애에서 가장 중요한 것은 상대에 대한 존중과 스스로를 지키는 자존감임을 되새기게 했다.

Advertisement

이에 각종 커뮤니티와 SNS 사이트에서는 "늦게 피는 꽃도 있다는 이효리 말에 위로 받음", "이 커플에게서 공인이라는 말 압수", "남친은 자존감을 높이고 여친은 현실감을 높여야 할 듯", "서장훈 일침에 속이 다 시원하다" 등 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

한편, JTBC '연애전쟁'은 매주 월요일 밤 9시 50분 JTBC에서 방송된다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com