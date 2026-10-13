"감독 뺨 때려 출연 정지" 박준금, 수십 년 따라 다닌 소문 직접 해명 ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박준금이 '라디오스타'에서 오랫동안 자신을 따라다닌 가짜뉴스를 직접 해명한다. 과거 감독의 뺨을 때린 뒤 출연 정지를 당했다는 소문에 대해 진실을 밝히는 것. 여기에 '60대 제니'로 불리는 남다른 패션 감각과 몸무게 43kg, 33사이즈를 유지하는 자기 관리 비결까지 공개한다.

오는 14일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 박준금, 김영철, 함은정, 강균성이 출연하는 '관리~? 놓치지 않을 거예요! '관리의 신'' 특집으로 꾸며진다.

이날 박준금은 과거 자신을 둘러싼 황당한 소문부터 직접 바로잡는다. 신인 시절 감독과 갈등을 빚은 뒤 감독의 뺨을 때려 출연 정지를 당했다는 이야기까지 퍼졌다는 것. 박준금은 당시 감독의 태도에 대해 자신의 의견을 이야기했던 일이 자극적으로 부풀려졌다고 설명하며 "사실과 다르다"라고 선을 긋는다.

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함은정은 과거 박준금과 드라마에서 모녀로 호흡을 맞췄던 경험을 떠올리며 힘을 보탠다. 촬영 전에는 박준금이 무섭다는 이야기를 들었지만 실제로 만난 그는 오히려 스윗하고 소녀 같은 사람이었다는 것. 특히 신인 배우들이 주눅 들어 있을 때 박준금이 먼저 나서 현장 분위기를 편안하게 만들며 후배들을 챙겼던 모습을 전한다.

'60대 제니'로 불리는 박준금의 패션 관리법도 공개된다. 그는 자신이 입은 옷에 대한 문의가 쏟아지고 일부 제품은 품절로 이어지기도 한다며 남다른 영향력을 드러낸다. 함은정 역시 박준금의 유튜브를 구독하고 있다며 옷과 가방을 소개할 때 제품 정보까지 아낌없이 알려주는 점을 언급한다.

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이에 박준금은 "갑자기 부자는 있어도 갑자기 멋쟁이는 없어"라며 자신만의 패션 철학을 밝힌다. 수많은 시행착오와 경험을 통해 감각을 쌓아야 한다는 것. 유행을 읽기 위해 패션 잡지와 패션쇼를 챙겨보고 계절보다 한 발 앞서 옷을 준비한다는 그의 이야기에 관심이 집중된다.

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중년 여성들을 위한 현실적인 스타일링 팁도 전한다. 박준금은 옷을 입을 때 무엇보다 비율이 중요하다며 키가 작다고 무조건 바지를 길게 입는 것보다 복숭아뼈가 드러나는 길이를 선택하는 것이 오히려 세련돼 보일 수 있다고 설명한다. 또한 옷차림은 "말 없는 자기소개"라며 사람의 생각과 라이프스타일이 패션에 담긴다는 소신도 전한다.

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박준금의 변함없는 몸매를 유지하는 관리법도 공개된다. 그는 몸무게가 약 43kg이며 국내 의류 기준으로는 33사이즈 정도라고 밝힌다. 운동을 거의 하지 않는 대신 평소 체중이 늘면 바로 식사량을 조절하는 등 식단 관리에 집중한다고 설명한다.

패션은 누구보다 잘 알지만 남자를 보는 눈에는 자신이 없다는 솔직한 고백도 이어진다. 박준금은 자신이 매력을 느끼는 남성의 유형을 공개하는가 하면, 어머니가 세상을 떠난 뒤 자신의 이름과 아버지의 첫사랑 사이에 얽힌 뜻밖의 이야기를 들었다고 밝혀 스튜디오를 놀라게 한다.

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오랫동안 따라다닌 루머의 진실부터 '60대 제니'의 패션 철학과 자기 관리법, 솔직한 연애 이야기까지 박준금의 거침없는 입담은 오는 14일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com